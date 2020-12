Biden gouvernera-t-il avec l'industrie d'armement ?

En 1962, Eisenhower quittant la Maison Blanche avait averti les Américains que le "complexe militaro-industriel" projetait son ombre sur leur avenir et celui du reste du monde. Pronostic avéré et sans cesse confirmé... La future administration Biden paraît en apporter une preuve supplémentaire :

Discours du président Eisenhower sur le complexe militaro-industriel américain (17/01 1961) :

<< ...La conjonction d'une immense institution militaire et d'une grande industrie de l'armement est nouvelle dans l'expérience américaine. Son influence totale, économique, politique, spirituelle même, est ressentie dans chaque ville, dans chaque Parlement d'Etat, dans chaque bureau du gouvernement fédéral. […] Notre labeur, nos ressources, nos gagne-pain... tous sont impliqués ; ainsi en va-t-il de la structure même de notre société. Dans les assemblées du gouvernement, nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée, qu'elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque potentiel d'une désastreuse ascension d'un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Nous ne devrions jamais rien prendre pour argent comptant… >>

Dernières nouvelles de la future administration démocrate de M. Joseph Biden (décembre 2020) :

Le cabinet politico-privé WestExec Advisors, fondé par M. Antony Blinken, est la pépinière des futurs ministres de M. Joseph Biden. M. Blinken lui-même est le futur Secrétaire d’Etat. Viennent également de WestExec la future directrice du Renseignement national, Avril Haines, et la future porte-parole du gouvernement Jennifer Psaki. Pour le poste de directeur de la CIA, M. Biden veut M. David Cohen, qui se trouve être consultant à WestExec. Quant au futur ministre de la Défense, le général Lloyd Austin, il est l’un des patrons du fonds d’investissement de WestExec : Pine Island Capital Partners.

Qu’est-ce que WestExec Advisors ? Un cabinet de “conseil” et de lobbying privé créé en 2017 par des pointures du gouvernement Obama, pour rentabiliser leurs réseaux avec le business de la défense et de la sécurité. Selon la revue American Prospect et le New York Times, les clients de WestExec depuis quatre ans sont étroitement liés au complexe militaro-industriel avec extension en Israël : ainsi Shield AI (toutes technologies militaires) qui travaille pour le Pentagone, ou la société israélienne d’intelligence artificielle Windward. Le fonds Pine Island (A. Blinken et L. Austin) a investi 283 millions de dollars dans l'industrie d’armement. Quant au général Austin, il siège également au conseil d’administration de la troisième plus grande entreprise de défense et d’aérospatiale au monde : Raytheon Technologies, devenue RTX après avoir absorbé United Technologies en avril dernier...

On devine que l’idéalisme aura peu de place sous la future présidence. Et l’on souhaiterait que les Vingt-Sept montrent moins de docile allégresse à l’idée d’un “retour à l’atlantisme”. La Maison Blanche de M. Biden sera plus polie que celle de M Trump, mais pas plus “multilatéraliste” ! L’avertissement d’Eisenhower résonne toujours.