Face à l'étrange croisade contre les mesures sanitaires

Au contrepied des irrationnels ou des manipulateurs, prenons note de ce que constatent les scientifiques lucides :

Statisticienne et épidémiologiste (Gustave-Roussy), collaboratrice de la lanceuse d'alerte Irène Frachon dans l'affaire du Mediator, Catherine Hill est sévère à l'égard des officiels, de leurs services et de leurs agences. Elle était ce matin l'invitée d'Europe 1. De son avis clair et précis, il ressort que :

► MM. Macron, Philippe et Castex se sont trompés, et se trompent toujours, en n'osant pas isoler les malades : seule méthode capable de juguler la contagion alors que le confinement général ne sert qu'à la décaler dans le temps ;

► la pandémie est une réalité pire que ne le disent les chiffres officiels (très lacunaires) émis par des services dépassés – et cette réalité frappera tant qu'un seuil de vaccination très majoritaire ne sera pas atteint ;

► en attendant, les mesures sanitaires – notamment le désagréable port du masque – doivent être respectées par tous, dans tous les lieux et circonstances où agit la contagion.

C'est la voix de la lucidité. On peut en conclure provisoirement que :

a) l'actuelle croisade anti-masques sur les réseaux sociaux – menée par l'ultradroite étrangement rejointe par d'anciens "rebelles de gauche" – détourne l'attention des véritables causes (notamment économiques) de la pandémie ;



b) l'incompétence nocive du groupe Macron est flagrante ; mais on serait insane d'en déduire – comme on peut le lire tous les jours sur Facebook et Twitter – que la pandémie n'existe guère et qu'on peut négliger les mesures sanitaires.