Le civisme sanitaire fait partie de notre devoir d'état

<< En ITALIE, où le gouvernement avait tenté de confiner le moins possible face à la deuxième vague, la situation s’aggrave et les autorités reviennent aux mesures drastiques. A partir du 21 décembre et jusqu’au 6 janvier, il sera interdit de sortir de sa région. Les théâtres, cinémas, salles de concerts et les stations de ski resteront fermés. Tous les Italiens revenant de l’étranger seront mis en quarantaine. Le couvre-feu continuera, même le 24 décembre ! Les Italiens ne devront réveillonner qu’entre membres du même foyer. Les 25 et 26 décembre et le 1er janvier, interdiction de sortir de sa commune sous peine de lourde amende : de 400 à 3 000 euros... Et 70 000 policiers veilleront au respect de tout ça.

En ALLEMAGNE, où Angela Merkel malgré son inquiétude veut lever les mesures sanitaires pour Noël et le jour de l’an, la pandémie frappe de plus en plus fort : deux fois plus de morts et quatre fois plus d’infections qu’en avril. Pour les élus des 16 Länder, il faut donc changer de stratégie sans délai pour éviter la catastrophe. Le secrétaire général de l’Association des communes allemandes, Gerd Landsberg, déclare : « Nous devons remettre en question la levée des restrictions pour Noël et le jour de l’an.» Et d’autres maires allemands renchérissent : « La stratégie ne peut pas trop miser sur la discipline et l’auto-responsabilité des citoyens. La chancelière tient beaucoup à ne pas empiéter sur les libertés individuelles. Mais le manque de civisme des citoyens quant aux gestes barrières oblige à ne plus compter sur leur discipline spontanée pour la politique sanitaire. »

Car comment réagissent les Allemands ? Selon le journal de référence Süddeutsche Zeitung, « le pays se réfugie dans une étrange indifférence. Ce ne sont plus seulement des retraités ou des malades qui meurent, mais des jeunes et des sportifs, et cela ne semble déranger personne à part les proches des défunts.» D’où l’appel à des mesures plus fermes que lancent les élus locaux.

Et nous autres, les Français ? À voir certains comportements, on a l’impression que beaucoup d’entre nous sont plus ou moins proches de l’attitude apathique des Allemands. Et beaucoup de messages sur les réseaux sociaux colportent des histoires invraisemblables, comme pour se persuader que les mesures sanitaires ne sont que mensonge et complot de dictature… Il faut résister à ces tentations. On a parfaitement le droit de critiquer la façon* dont le gouvernement a réagi depuis mars dernier. Mais la pandémie est là, et le civisme sanitaire est notre devoir d’état. >>

* Cafouillages, verbiage et incompétence... Qu'attendre d'autre d'un groupe de financiers et de commerciaux égarés en politique ? (note du blog).