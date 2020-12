Face à ceux qui nient la pandémie : la réponse chrétienne

...formulée par le pape François :

<< "Des millions de personnes se demandent où est Dieu dans la crise que nous traversons. Ce qui me vient à l’esprit, c’est le débordement. Un grand fleuve qui gonfle, puis éclate et se déverse. La Covid est notre “moment de Noé"", peut-on lire en dernière page de la couverture du livre du pape François paru cette semaine (Un temps pour changer, Flammarion, 228 p., 16,90 €).

La figure de Noé renvoie au récit du déluge tel qu’il nous est raconté au chapitre 6 du livre de la Genèse. Mais Noé, c’est d’abord l’homme juste, celui qui écoute Dieu et qui fait exactement ce que le Seigneur lui prescrit. Il construit une arche aux dimensions gigantesques pour y abriter des animaux, purs et impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol. Grâce à Noé, l’humanité et l’ensemble des créatures se voient ouvrir un avenir.

"La Covid-19 est notre moment de Noé, à condition que nous puissions trouver notre chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : l’arche de l’amour et d’une appartenance commune", précise le pape François.

Personne ne se sauvera tout seul. Personne ne se sauvera sans vouloir que les autres soient sauvés avec lui. Seule la solidarité dans l’épreuve peut nous préserver du désastre et du désespoir. Cette solidarité, Dieu est le premier à la nouer avec l’humanité. Dans l’épreuve, il ne nous abandonne pas. Il reste présent à nos côtés. "La bonne nouvelle est qu’une Arche nous attend pour nous conduire vers un nouvel avenir", écrit le pape. Cette Arche, c’est le Christ lui-même, celui qui nous attend plus que nous ne saurons jamais l’attendre. >>

(éditorial de la revue CROIRE, 4/12)