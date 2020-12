Séparatisme chez les cathos français en 2020

...orchestré par des réseaux qui profitent des inquiétudes ambiantes pour tenter de dresser des fidèles contre les évêques :

► Passage du discours du pape à l’audience générale du 25/11 : « Par moments je ressens une grande tristesse en voyant [parmi les catholiques] des groupes qui prennent un chemin erroné en croyant ‘faire Eglise’ par des façons dignes d’un parti politique… Je me dis alors : où est l’Esprit Saint là-dedans ? »

Exemple français de “chemin erroné digne d’un parti politique” : la désinformation lancée par trois officines (relayées par deux journaux parisiens) qui s’évertuent à paniquer le catho en transformant le confinement-déconfinement en 'bishop-bashing'. Quitte à torturer les déclarations épiscopales pour leur faire dire le contraire de ce qu’elles disent – et à diffuser massivement cette désinformation, par des milliers de mails envoyés au public catholique français : dont moi-même, comme je vous le raconte maintenant à propos d’un événement récent.

► Le 26 novembre, jour de l’interview téléphonique hebdomadaire de l’archevêque de Paris à Radio Notre-Dame par Marie-Ange de Montesquieu, Mgr Aupetit réagit à l’article d’un quotidien en mettant les choses au point avec sa vigoureuse bonhomie. C’est succulent ! Écoutez l’entretien avant de poursuivre la lecture :

https://radionotredame.net/.../confinement.../26-11-2020/

L'avez-vous écouté ? Bien. Donc :

a) un journal ayant suggéré à ses lecteurs – obliquement comme toujours – qu’une partie des évêques n’aurait pas foi en la Présence réelle eucharistique...

b) ...Mgr Aupetit, ayant charge d’âmes, réplique en minimisant le journaliste mais pas sa désinformation – dont il compare l’intention diviseuse à celle du serpent de la Genèse ;

c) mais charitablement l'archevêque ne nomme ni le journal, ni le journaliste. Aucun auditeur ne peut donc se réfugier dans le “ne-jugez-personne” ou le “ce-journal-est-bien-informé” : échappatoires d’une bourgeoisie libérale-conservatrice que son nouveau goût pour les 'fake news' de l’ultradroite embarrasse tout de même un peu.

Le mensonge dont le journal se fait l’écho, où l’a-t-il puisé ?

Son article se gardait d'indiquer la source. Or celle-ci va se désigner d’elle-même. Ou du moins, certains vont s'en donner l'apparence...

L’une des trois officines évoquées ci-dessus réagit en effet contre Mgr Aupetit, en envoyant à des milliers de catholiques (dont moi) un mail incendiaire où elle développe et aggrave le contenu de l’article du journal – en donnant, elle, le titre de ce journal et le nom du journaliste, célébré avec une véhémence laudative sur laquelle je n'insisterai pas.

Ce qu’il faut souligner, c’est ce qui sert d'argumentaire au libelle. Rivée à la dialectique artificielle du lefebvrisme d’il y a cinquante ans, l’officine prétend :

qu’une partie des membres de la conférence épiscopale ne croirait ni à la messe comme sacrifice du Christ, ni à la Présence réelle eucharistique ; qu’en certifiant l’unité du corps épiscopal français et en ne disant rien du manque de foi d’une partie des évêques, l’archevêque de Paris escamoterait ce manque de foi et prônerait ainsi “l’unité dans l’erreur ou le péché”.

Mais par quoi le libelle croit-il “prouver” l’absence de foi eucharistique des évêques français ? Par le fait qu’ils ont recommandé, pendant le confinement, la prière personnelle et familiale et les actes de charité… (l’officine voit dans cette recommandation un manque d'attachement à la liturgie dominicale, et même “une adhésion à [la] définition hétérodoxe de la messe”).

Et le libelle accuse l’archevêque de Paris de faire silence sur la question de foi et de ne plus se vouloir que “garant de l’unité”... alors qu’il suffit d’écouter l’entretien de Mgr Aupetit pour l’entendre, mot pour mot, garantir qu’évidemment tous les évêques français partagent la foi de l’Eglise dans la Présence réelle eucharistique.

Etc, etc. Car ce libelle ne fait que réactiver la propagande des officines intégristes depuis cinquante ans : propagande immuable, archi-réfutée depuis toujours, mais réactivée perpétuellement : en marge des MPT, pour faire croire que les évêques pactisaient avec M. Hollande ; aujourd’hui en marge du Covid ; demain ce sera en marge d’autre chose. Prétextes toujours différents, mais l’objectif est inchangé au fil des générations : il s’agit toujours de saper la confiance des catholiques français dans leurs évêques – sauf un ou deux, et encore.

Cet acharnement, longtemps les évêques ne l’ont pas vu, ou voulu voir. Ça commence à changer, dans la mesure où il devient trop flagrant qu'une part de ce qui reste du peuple catholique se laisse déboussoler par l’époque – et que ce déboussolage sert de porte d’entrée au virus intégriste. La présence des officines se faisant ostentatoire parmi les fidèles déboussolés, et les 'fake news' des officines étant relayées par une certaine presse bourgeoise, nombre d’évêques ouvrent les yeux sur l’opération de parasitage. Il va falloir tirer les choses au clair.

Mais une fois le bateau dégagé de la vase intégriste, il va surtout falloir donner aux catholiques français l’élan positif de “sortie” missionnaire qui seul peut conduire au large. Y contribuera certainement le livre d’Henrik Lindell et Pierre Jova dont je parlerai bientôt ici et sur mon blog : Comment devenir plus catholiques… en s’inspirant des évangéliques (éd. Emmanuel). C’est dans ce sens que souffle l’Esprit Saint, comme le pape ne cesse de le dire !