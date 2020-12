Cultes : pourquoi la décision du Conseil d'Etat (2) rend service à toute la société

Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et à Radio Fidélité Mayenne :

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/02122020_chroeco_airtemps.mp3

Bonjour à tous. Un événement purement juridique mais d’une portée considérable vient d’avoir lieu : c’est la décision de référé du Conseil d’Etat, le 29 novembre, qui condamne comme une atteinte grave et illégale à la liberté de culte la norme des "trente fidèles seulement" que le gouvernement voulait imposer aux cérémonies religieuses.

Pourquoi est-ce un événement juridique considérable ? Parce que le Conseil d’Etat dit en toutes lettres ceci : « Si certains établissements recevant du public autres que les lieux de culte restent fermés, les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature, et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes... » Autrement dit : la liberté fondamentale qu’est la liberté religieuse, garantie par la loi laïque de 1905, est d'une autre nature que la liberté d’activités culturelles comme le théâtre, le cinéma, les concerts etc. Et cette nature spéciale de la liberté religieuse fait que les pouvoirs publics n’ont pas le droit, en cas de besoin, de la limiter autant que la liberté de participer à des activités culturelles, qu’elles soient marchandes ou non. Et comme la plupart des activités culturelles aujourd’hui sont des activités commerciales, on constate que le juge administratif du Conseil d’Etat n’hésite pas à reconnaître à la religion, dans la société, un statut supérieur à celui du commerce.

A une époque presque entièrement dominée par le commercial, l’économique et le financier, une pareille décision du Conseil d’Etat est une sorte de miracle. Et je ne dis pas ça seulement du point de vue religieux. Je le dis du point de vue de la société tout entière. La décision du Conseil d’Etat vient en effet au secours d’une valeur très menacée depuis trente ans et presque en voie de disparition aujourd’hui : la GRATUITÉ.

Aujourd’hui la privatisation galopante transforme en services payants beaucoup de choses qui auparavant étaient gratuites. La seule chose qui soit gratuite par nature et impossible à transformer en marchandise, c’est la pratique religieuse. La religion ne fait pas partie du PIB. D’où, peut-être, le fait que les gouvernants aient de moins en moins de considération pour la religion : notamment dans les normes sanitaires, où le gouvernement refusait aux messes du dimanche la jauge adaptable (proportionnée à la superficie) qu’il autorisait aux commerces.

Mais voilà qu’un jugement du Conseil d’Etat – statuant en référé-libertés – ouvre la porte à la possibilité d’une jurisprudence nouvelle, tournant le dos à ce que Jean-Paul II appelait le matérialisme mercantile... Et c’est une action en justice des évêques français qui ouvre cette première brèche symbolique dans le mur d’argent ! D’autres activités humaines vont pouvoir en profiter : toutes celles qui servent "des biens trop précieux pour être livrés au marché", comme disait le même Jean-Paul II dans l’encyclique Centesimus annus. C’est une bonne nouvelle ! >>