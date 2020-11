De quoi les violences policières sont-elles le symptôme ?

Capture d'écran, Loopsider Du déboussolage des pouvoirs publics, d'où la perte générale de confiance... Et tout ça porte un nom : la dissolution du Politique (et de la société elle-même) dans le bain acide de l'ultralibéralisme. Mon éditorial de ce matin aux radios chrétiennes RCF :

https://rcf.fr/la-matinale/la-perte-de-confiance-envers-les-pouvoirs-publics

Quand le directeur général de la police nationale, parlant d’actes commis par des policiers, se met à dire (je cite) : « Ce sont des comportements de délinquants », c’est qu’il y a un problème... Le même directeur ajoute : « Pour que ces événements soient traités avec la plus extrême sévérité une fois les responsabilités établies, vous pouvez faire confiance à la police nationale ». En appelant ainsi au retour de la « confiance », il met le doigt sur une difficulté qui accompagne nos problèmes actuels dans de nombreux domaines : la perte de confiance. Elle aussi est une épidémie.

Et c’est un problème compliqué. Les experts se contredisent :

► les uns mettent en cause un nouvel hyper-individualisme qui porterait à ne plus faire confiance à rien ni à personne. Mais d’où vient cet individualisme ? Il ne doit pas être tombé de la Lune ;



► les autres experts mettent en cause les pouvoirs publics : la méfiance envers eux viendrait de leurs propres impuissances. Mais ces impuissances non plus ne tombent pas de la Lune : d’où viennent-elles, alors que la fonction classique des gouvernements était de prévoir et d’agir ?

Et à propos des policiers, puisqu’on en parlait : d’où vient cette situation où ils ne sont plus perçus comme l’outil de l’intérêt général, mais comme un groupe particulier affronté à d’autres groupes particuliers ? Ce qui peut conduire certains policiers à agir en « délinquants », comme le constate leur directeur lui-même ?

Alors : est-ce que tout ça ne tourne pas finalement autour d’une seule question centrale qui serait celle-ci : la perte de confiance des citoyens envers les pouvoirs publics, et la perte de confiance des pouvoirs publics en eux-mêmes, ne viennent-elles pas du fait que dans le monde actuel les pouvoirs publics sont débordés par des puissances économiques et financières sur lesquelles ils n’ont plus autorité, mais qui formatent nos sociétés ?

Cette question redoutable pourrait bien être la clé de la situation. Et nécessiter une reprise en main, comme le pape François le disait à Assise la semaine dernière. >>