Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes). « Quel est le rôle des catholiques dans la société ? Ce n’est pas de "défendre leurs droits", contrairement à ce qu’on nous raconte ; laissons ça aux communautarismes. Le rôle social des catholiques, le voici, tel que le pape le définit dans son discours aux journées internationales des jeunes sur l’économie à Assise :



<< ... Je cite le pape un peu longuement, c’est important, écoutez :

<< Nous avons besoin d’un changement, nous voulons un changement, nous cherchons un changement. Il nous manque la culture nécessaire pour permettre et stimuler l’ouverture de visions différentes, empreintes d’un type de pensée, de politique, de programmes éducatifs, et même de spiritualité qui ne se laisse pas renfermer dans une seule logique dominante. S’il est urgent de trouver des réponses, il est indispensable de faire grandir et de soutenir des groupes capables d’élaborer une culture, de lancer des processus – n’oubliez pas cette parole : lancer des processus – ; capables de tracer des parcours, d’élargir des horizons, de créer des appartenances… Tout effort pour administrer, soigner et améliorer notre maison commune, s’il veut être significatif, demande de changer les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Sans faire cela, vous ne ferez rien. >>



Oui, vous avez bien entendu : rien ne se fera dans ce domaine si l’on ne change pas les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui les sociétés ! C’est le pape qui nous le dit. C’est l’enseignement social de l’Eglise, qu’on le veuille ou non.

Alors il ne manquera pas de gens pour nous dire que le pape est très respectable mais qu’il faut garder, comme ils disent, « le sens des nuances » : euphémisme pour dire que l’Eglise ferait mieux de s’en tenir à la morale familiale et à la messe du dimanche, mais doit laisser le social à l’économie et à la finance qui sont des choses sérieuses. Mais avec ce genre de dérobades, en faisant comme si la foi ne servait qu’à la morale privée, on finirait par déformer notre catholicisme jusqu’à le rendre étranger à lui-même : il ne faudrait pas se plaindre ensuite de le voir inopérant dans le débat public. Si nous nous regardons nous-mêmes comme une réserve d’Indiens ou une petite ville assiégée, ne nous étonnons pas, comme dit le pape dans son discours, de nous sentir désemparés devant les événements !

Ce que l’Evangile nous demande, c’est d’être le levain dans la pâte. Prenons au sérieux les appels du pape. Parce qu’il prend l’Evangile au sérieux. >>