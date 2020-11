Le Conseil d'Etat retoque l'oukaze des "30 fidèles"

► La décision du Conseil est importante, parce qu'en tendant à autoriser les cultes alors que les théâtres et cinémas restent fermés jusqu'au 15 décembre, elle sépare le domaine des cultes du domaine "culturel" commercial. C'est rendre hommage au spirituel qui est le dernier domaine à résister à la marchandise. ► On verra ce soir comment M. Castex se sort (ou pas) de l'impasse où l'ont mis les deux courants ubuesques de la Macronie : 1. ceux qui, pour imposer le chiffre 30 aux mosquées (petites et toujours bondées), croient devoir l'imposer à tous les lieux de culte y compris les cathédrales, basiliques et grandes églises ; 2. ceux, plus rares, qui en restent à Emile Combes. Ci-dessous le communiqué de la CEF et celui du diocèse de Paris :

Le passage-clé du texte du Conseil d'Etat

« Si certains établissements recevant du public autre que les lieux de culte restent fermés, les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes... » Ainsi la liberté de culte se voit reconnaître un statut spécial, autre que celui des activités marchandes. C'est un coup de poing antilibéral sur la table de la Macronie.

CEF / "DÉCISION DU CONSEIL D’ETAT DU 29 NOVEMBRE 2020 : LE DROIT A ÉTÉ RÉTABLI ET LA RAISON RECONNUE" << Par sa décision du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État a retenu le caractère disproportionné de la mesure gouvernementale qui limitait à 30 le nombre de personnes autorisées à assister aux cérémonies religieuses dans les lieux de culte, en relevant qu’il n’y avait pas de justification à cette interdiction absolue et générale « alors qu’aucune autre activité autorisée n’est soumise à une telle limitation fixée indépendamment de la superficie des locaux en cause ». Ce soir, à l’occasion de leur rencontre avec le Premier ministre, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF et archevêque de Reims, Mgrs Dominique Blanchet (évêque de Belfort- Montbéliard), et Olivier Leborgne, (évêque d’Arras), vice-présidents de la CEF, Mgr Dominique Lebrun (archevêque de Rouen), membre du Conseil permanent et Mgr Stanislas Lalanne (évêque de Pontoise) rediront leur souhait que soit acté, dans les trois jours qui ont été impartis au gouvernement par la décision du juge des référés du Conseil d’État, l’adoption d’une jauge réaliste, comme le prévoyait le protocole sanitaire qu’elle avait déjà présenté. La CEF considère que le droit a ainsi été rétabli et que la raison a été reconnue. Elle souhaite pour autant que le recours judiciaire reste l’exception dans un réel dialogue dont elle attend la reprise. Que ce premier dimanche de l’Avent nous prépare à accueillir le Seigneur qui vient. >>



Diocèse de Paris / "Au sujet de la décision du Conseil d’État concernant la reprise des célébrations publiques"

<< Par décision de référé-liberté de ce dimanche 29 novembre 2020, le Conseil d'État a jugé que la limitation à 30 personnes de la participation aux célébrations publiques du culte présente « un caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de la composante en cause de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ».

La haute juridiction administrative, gardienne des libertés fondamentales, a considéré que l'état sanitaire ne justifiait plus une interdiction des célébrations religieuses en public et que la limitation à 30 personnes n'était pas justifiée car non proportionnée à la dimension des lieux de culte.

Dès lors, les messes vont pouvoir être célébrées sans limitation à 30 personnes, dans le respect des gestes barrières et des distances de sécurité, en tenant compte de la capacité d'accueil de chaque église, ainsi que cela avait été proposé par la Conférence des évêques de France et en particulier par le diocèse de Paris depuis plusieurs semaines.

Mgr Michel Aupetit, qui a exercé le recours devant le Conseil d'État au côté de la Conférence des évêques de France, se réjouit que soit ainsi reconnu en justice le caractère manifestement illégal de la décision qui avait été prise par le gouvernement, au mépris de la concertation intervenue. >>