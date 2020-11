L'entretien du cardinal Grech : les temps changent...

Nommé cardinal à sa vive surprise, l'évêque maltais Mario Grech sera investi de sa charge dans quatre jours avec la nouvelle promotion de treize cardinaux qui poursuit l'aggiornamento du Sacré-Collège. Dans la revue jésuite La Civiltà cattolica, il se montre en plein accord avec la rénovation de l'Eglise :

"Il n’y a pas d’autre sens pour notre vocation dans l’Église et dans le monde que de s’engager à annoncer l’Évangile, à aider l’homme d’aujourd’hui à rencontrer Jésus-Christ", déclarait le nouveau cardinal après sa nomination. L'idée semble évidente. Mais elle résonne comme un avertissement en France et aux Etats-Unis, où des esprits troublés, clercs et laïcs, parlent moins de l'Évangile du Christ que des "droits des catholiques" – et réclament pour ceux-ci (seuls) le privilège d'ignorer la lutte commune pour la santé publique.



Dans son entretien du 2 novembre à la revue jésuite, Mgr Grech enfonce le clou à propos de la crise sanitaire : "Nous devons espérer que cette crise, dont les effets nous accompagneront pendant longtemps, sera un moment opportun pour nous, en tant qu’Église, pour ramener l’Évangile au centre de notre vie et de notre ministère." Et il va plus loin : "Beaucoup sont encore analphabètes de l’Évangile", constate-t-il... D'où l'urgence de rappeler aux déboussolés que l'Évangile doit être pris au sérieux dans sa dimension toujours novatrice, bouleversante ; et qu'on a tort de le reléguer à l'arrière-plan, depuis quelques années, comme s'il n'était là que comme discret prétexte d'un communautarisme teinté d'idéologie séculière. Une idéologie qui revient en force à la faveur du mouvement démagogique de négation de la pandémie.

Mais la pandémie, et les confinements qu'elle entraîne en réponse, mettent brusquement en lumière l'un des handicaps du catholicisme occidental : "un certain cléricalisme", dit Mgr Gresch dans le sillage du pape. "De nombreuses initiatives pastorales de cette période, explique-t-il, ont été centrées sur la seule figure du prêtre... Dans la situation qui empêchait la célébration des sacrements, on ne se rendait pas compte qu’il y avait d’autres manières de faire l’expérience de Dieu."

Or "la fidélité du disciple à Jésus ne peut être compromise par le manque temporaire de la liturgie et des sacrements... Je trouve curieux que beaucoup se soient plaints de ne pas pouvoir recevoir la communion ou célébrer les funérailles à l’église, mais que peu se soucient de savoir comment se réconcilier avec Dieu et avec les autres, comment écouter et célébrer la Parole de Dieu, et comment vivre le service... On s’inquiète en dehors du contexte eucharistique ou on se sent perdu parce qu’on ne connaît pas d’autres manières de s’engager dans le mystère."

Le cardinal désigné lance cet avertissement : "Ce sera un suicide si, après la pandémie, on revient aux modèles pastoraux que nous avons pratiqués jusqu’à présent... Nous devons réfléchir pour nous interroger sur la richesse des ministères laïcs dans l’Église, pour comprendre si et comment ils se sont exprimés... La grande Eglise est composée de petites églises qui se réunissent dans les maisons : si l’église domestique échoue, l’Église ne peut pas subsister. S’il n’y a pas d’église domestique, l’Église n’a pas d’avenir !"

Mario Grech parle le langage de la lucidité – alors qu'un langage de somnambules pseudo-politiques suinte en France dans des milieux de droite, aiguillonnés par CNews et les réseaux sociaux. Un non-sens est de prétendre "sauver l'Eglise" en l'assujettissant à l'idole des "valeurs" ; à l'opposé, le sentire cum Ecclesia nous dit contre vents et marées que c'est l'Eglise qui nous sauve. De toutes nos idoles...