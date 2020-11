Version "catho" de la crise de confiance franco-française

Je reçois de Didier F. ce long commentaire, trop significatif du malaise actuel pour ne pas faire l'objet d'une note et d'une réponse proportionnée :

Le commentaire de Didier F. :

<< Un drame est notre triste ignorance de notre foi. Je suis simplement incapable de me croire suffisamment informé sur ma foi catholique pour simplement la défendre et là où je suis et où j’en suis je sais n’avoir ni le temps ni les moyens de l’étudier pour connaître et défendre son canon. Il ne me reste que les approximations, les erreurs et l’ignorance. Je ne me vois pas seul dans ce cas. Le pape et Vigano sont en désaccord. Ce ne sont pas des petits paroissiens perdus dans la campagne comme moi. Entre eux et moi, j’imagine pouvoir caser tous les croyants ou presque. Mon impression est que cette idée est correcte. Je souhaite me tromper mais…

Pire, comment savez-vous que vous avez raison ? Votre article rejette des gens avec une autre théologie que la vôtre. Votre article oppose leur vision de notre foi à la vôtre. Qu’est-ce qui vous permet de croire que vous en savez plus qu’eux ? Comment peuvent-ils donner toute leur foi en quelques mots ? Comment savez-vous que les autorités imposant ce confinement ont raison ? Les Suédois ont montré qu’il est possible de faire face à cette pandémie autrement. L’interdit de toute divergence d’opinion avec les autorités me laisse songeur. J’ai des doutes dans tous les sens.

Tout cela se résume en un mot, le silence, un sentiment, le désarroi. Je suis dans le brouillard le plus total et ce ne sont pas ceux qui se surnomment journalistes et intellectuels qui vont m’aider à en sortir. Ils sont le brouillard. Les Gilets Jaunes ont essayé d’en sortir. Ils ont échoué. Ils se sont fait coller sur le dos toutes les horreurs imaginables par les « mots pesés ». Ils sont devenus des criminels aux yeux de la loi et des intellectuels. La police les a frappés. Le Covid les a réduits au silence. Leur colère et leur désespoir restent sous le couvercle des « raisonnables ». Je les vois dans le silence et le désarroi. Je les vois en mourir.

Je me retrouve avec cette dame. Vous nous demandez de peser nos mots. Soit! Elle demande la messe. Ce sont des mots très lourds. Ôtez l’Eucharistie de notre religion et je la vois mourir ou un type qui disait un truc du genre « mangez mon corps, buvez mon sang et vous vivrez » a menti.

Je me sépare de cette dame et me retrouve avec vous car la messe ne suffit pas. Elle est comme un pilier soutenant une maison. Si le pilier est le seul élément construit, la maison est très triste, très vide et une ruine. La dame et vous avez raison. Sans la communion, votre vie spirituelle est indépendante du type que j’ai paraphrasé plus haut. Avec la messe seule, être chrétien dans la cité n’a aucun sens. À mes yeux, vous avez tous deux partiellement raison et je ne vois pas la sortie de mon dilemme.

Mon silence me fait laisser le champ libre à toutes les erreurs et horreurs de notre monde. Cela rend absolument nécessaire « d’entrer dans la danse ». Je crois aussi au diable. Mon silence, le laisse maître de cette danse. Il doit être opposé en accord avec l’Eglise de Jésus-Christ. Le drame se noue ici.

Je suspecte bien des Chrétiens subir mon problème. Ils ouvrent la bouche, étalent immanquablement leurs limites et leurs manques. Cela provoque leur condamnation. Ils se taisent et se condamnent par leur silence. Ils répètent ce qu’ils croient sincèrement devoir être dit car reçu de personnes aux « mots pesés » et se condamnent car ils ne sont que des perroquets.

Demander aux autorités ecclésiastiques ce que je dois dire n’a également aucun sens. Elles ne peuvent pas être sans cesse à ma disposition et si elles le pouvaient, ce seraient elles qui parleraient à travers moi. Je cesserais alors toute vie intérieure personnelle. Il m’est impossible d’imaginer un plus grand désastre dans ma vie. Je serais en union avec des humains sans être relié à Dieu et démontrerais à tous les non-chrétiens qu’ils ont raison de rejeter l’Eglise. Ma vie témoignerait que seuls les perroquets de forme humaine peuvent être chrétiens. Je me demande si cela n’est pas ce que le Christ nomme « le péché contre l’Esprit ». Il est sans rémission.

Je retiens de mon expérience de vie qu’aller vers la vérité est un chemin infiniment long et que trop souvent je dois répondre sans savoir ni réfléchir car les circonstances l’exigent. Je ne puis que limiter les dégâts que je commets dans ce genre de situation. Vous en êtes au même point.

Nous sommes sur un chemin. Notre ignorance est très grande. Les gens que vous critiquez sont aussi mes frères. Ils font quelque chose. C’est aussi critiquable que positif. Vous faites quelque chose. C’est aussi critiquable mais bien supérieur à rien. Cela fait de nous des frères. Vigano et le Pape sont nos bergers. Ils se disputent et se montrent ainsi aussi humains qu’il est possible. Ils sont donc aussi mes frères.

Vous avez pris parti. C’est notre droit le plus strict à mes yeux. Il en résulte que Notre maison est divisée au point où je me demande si la pierre sur laquelle le Christ a bâti son Eglise tient toujours. J’en suis effaré.

Dans toutes les histoires que vous relatez, il manque quelque chose. Chez tous les gens que vous critiquez de manière argumentée, il manque quelque chose. Chez vous et chez moi, il manque quelque chose.

Je suppose, et c’est vraiment un saut dans l’inconnu avec tous les défauts cités plus haut et d’autres, qu’il nous manque une relation avec la réalité sur laquelle nous pourrions être d’accord. Cela nous permettrait (et c’est mon rêve) de nous dire réciproquement : vous êtes présent à moi ce qui est, à mes yeux, une définition de « Vous existez ».

J’aime beaucoup l’idée de Marshall Rosenberg disant que l’on comprend vraiment un criminel quand on peut dire sincèrement qu’il a commis son acte pour de bonnes raisons et qu’à leur place nous ne pourrions pas affirmer pouvoir faire mieux comme l’histoire « Des hommes ordinaires » nous le dit.

Je me demande si cela n’est pas notre manque. Un type, au début de l’histoire de l’Eglise, disait un truc du genre « Ils voient la paille dans l’oeil de leur prochain mais pas la poutre dans leur oeil. » J’ai l’impression qu’il aurait apprécié l’idée de Rosenberg. Ce n’est qu’une digression car ce type n’est pas dans notre modernité. Il n’a rien à y faire. Le progrès de notre monde en a fait un souvenir. Il n’y est permis que des affirmations parfaites, complètes, sincères et vraies. Il y est interdit toute violation de la vertu et de la bien pensance. Il y est interdit d’être imparfait. Il y est interdit d’être sur un chemin menant à la vérité. Nous avons perdu le cap. Nous ne pouvons plus nous comprendre et nous accepter les uns les autres. Chaque possesseur de la vérité défend son territoire. Il en va de sa vie.

Etre faible est devenu le crime ultime. Il y a toujours ce type que me revient à l’esprit. Il était faible. Il a dit la vérité et en a été horriblement puni. Bien d’autres, à sa suite, ont commis le même crime et ont subi une punition tout aussi moche. Le pouvoir est la clé de notre monde. Ce type a montré ce qu’il en coûte de ne pas respecter cette réalité.

Et pourtant, je souhaite me réclamer de lui. Je dois être fou quelque part.

Pire, ce type a osé accepter tous les gens, absolument tous. Dans le tas, il y avait des Juifs, des Romains, des prostituées, des collecteurs d’impôts, des pécheurs avérés comme les Samaritains et Pierre, des invalides, des pestiférés, des criminels comme le bon larron et même des païens. Je suis convaincu qu’il aurait accepté les pharisiens et Judas s’ils l’avaient voulu.

Je déteste ce rôle de « sachant » consistant à dire aux autres « je sais » et « tu ne sais pas » sans accepter et reconnaître la personne à qui ce discours est tenu. C’est une façon de clamer sa supériorité et de rejeter ses cibles dans l’infériorité et le silence. Le rejet absolu n’est pas loin de cette position. Je le vois aisément devenir réciproque.

Le Pape se montre ici comme notre pasteur et même un bon pasteur. Il a été durement critiqué pour avoir prié avec d’importants chefs religieux professant des fois non catholiques. Il a été durement critiqué pour avoir fait un truc pas clair avec une statue d’une divinité Sud-Américaine (si mes souvenirs sont bons). Il a dit à ces gens « Vous existez ». Les critiques peuvent être fondées mais je vois l’essentiel (selon moi) dans cette reconnaissance de ces « Autres ». De ce point, il est possible de reconstruire une Eglise et surtout une vie de Chrétiens ayant un sens. En cela, je rejoins le Pape.

Personne n’a jamais dit que cela sera simple et facile. La Croix du Christ me dit que cela sera horriblement pénible mais que cela a un sens. Un de mes souvenirs flous de la Bible me dit qu’avec un peu de foi il est possible d’envoyer les montagnes danser sur la mer mais que changer les coeurs est beaucoup plus difficile. Le chemin n’est ni simple ni facile. >>

Ma réponse

Le malentendu est visiblement profond. Procédons point par point.

► “Le pape et Vigano”, dites-vous… Pourquoi Vigano ? Mythomane et condamné pour avoir spolié son frère de plusieurs millions d’euros (lisez la presse italienne), ce quasi-schismatique n’est pas l'équivalent du pape. Je suis choqué que vous l’honoriez du titre de “berger”, qu’il ne mérite à aucun degré.

► “Comment savez-vous que vous avez raison”, me demandez-vous. Mais je ne sais rien de tel ! Je fais simplement confiance au magistère de l’Eglise en ce qui concerne la foi et la doctrine sociale... Par ailleurs je ne fais aucune confiance aux politiciens, mais je fais confiance (oui) aux recherches des épidémiologistes en ce qui concerne les épidémies, ou aux recherches des climatologues en ce qui concerne le climat. Cela dit, je me heurte dans la cathosphère à des gens qui ne font confiance à personne sauf à leur tribu : ce qui leur permet de regarder de haut le pape, les évêques, les épidémiologues et les climatologues.

► La rumeur du web prétend que la Suède s’en sort bien sans confinement ? Ce n’est pas ce que disait le ministre suédois de la Santé en juin dernier, quand il a présenté ses excuses pour la mortalité. Et ce n’est pas ce que disent les chiffres récents, qui donnent un indice de morbidité suédois inférieur mais comparable à celui de la France… Si vous souhaitez douter, doutez aussi de la rumeur du web.

► Strictement personne ne veut “ôter l’Eucharistie de notre religion” – sauf involontairement l’exalté m'affirmant sur Facebook que le mot “eucharistie” est progressiste et qu’il faut dire “la Sainte Messe”... alors que le mot eucharistie est celui des martyrs des premiers siècles, et que le mot très réducteur de “messe” (“ite missa est”) s’est imposé en un Moyen Âge où précisément le sens de l’eucharistie s’était perdu (on disait “ouïr la messe”) : d’où l’introduction de la Fête-Dieu pour le remettre à l’honneur.

► La dame que vous défendez en partie… est indéfendable : ce qu’elle a dit n’était pas pour prôner l’eucharistie, mais pour insulter les messes télévisées – qui sont pourtant un bienfait. (Ce que j’ai tenté d’expliquer dans ma chronique de Radio Présence).

► Vous frappez trop fort en ne donnant le choix qu’entre un “doute” sans issue et une attitude de “perroquets de forme humaine” : j’espère que ce terme effrayant dépasse votre pensée, car il jette hors de l’humanité tous ceux qui sont encore capables de faire confiance. Or toute société humaine repose sur la confiance ; personne ne vérifie les calculs des ingénieurs avant de monter à bord d’un TGV. L’Eglise aussi repose sur la confiance, proche étymologiquement de la foi. Je ne crois pas être un “perroquet de forme humaine” en faisant confiance à l’œuvre des conciles. (Ce matin à France Culture, un sociologue s’interrogeait sur la perte massive, chez les Français actuels, de la capacité de faire confiance à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Il se demandait si ce n’était pas un affaissement de la psychologie collective... Auquel cas il ne s’agirait pas de “péché contre l’Esprit”, mais de colossale déprime).

► Répondre sans savoir ni réfléchir "quand les circonstances l’exigent ?” C’est une hypothèse gratuite. Les circonstances concrètes n’exigent jamais que l’on réponde quand on ne sait pas (de quoi il s’agit). Quant à parler sans réfléchir, ça se fait chez Twitter où dominent les réflexes ; un peu moins chez Facebook où il y a encore des gens qui essaient d’exprimer autre chose que des émotions – même si ça les expose à se faire lapider par des partisans déchaînés ; mais ce sont les risques du métier. Pour avoir appuyé sur Facebook la lettre pastorale de l'évêque d'Ars ou la juste colère du curé de la cathédrale d'Auxerre, je suis insulté à mort par de prétendus "défenseurs de la messe" ; ça ne me trouble pas, mais ça devrait tempérer votre tableau de la situation.



► “Vous avez pris parti”, me dites-vous. Non : je marche avec le pape et la conférence épiscopale, ce qui n'est pas un "parti". François et les évêques ont été parfaitement clairs depuis le début sur les devoirs du chrétien dans l’épidémie. Certains nient l'épidémie et s'opposent au pape et aux évêques (sauf un seul) ; si division il y a, elle vient de ces négationnistes-opposants, même si leur campagne de division se dissimule aujourd'hui sous la version catholique de la déprime nationale.



► Cela dit, je partage la dernière partie de votre message ! C’est l’issue par laquelle vous pouvez sortir des étranges doutes dans lesquels vous paraissiez vous enfermer. Je me permets simplement de vous prier d'être moins dur envers ceux qui n’ont pas perdu confiance, et dont l'engagement ne mérite pas condamnation. Un bon mouvement : réadmettez les perroquets dans l'espèce humaine.