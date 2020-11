“La centralité de Jésus dans l’histoire de l’univers”

Avant la fête du Christ 'Roi de l'univers' : dans Paris Notre-Dame du 12/11, entretien avec Dominique Degoul sj. Le directeur du futur Centre Teilhard de Chardin (pôle scientifique de Saclay) présente ce projet financé par le diocèse de Paris, ceux d’Ile-de-France et la Compagnie de Jésus. Outre les formations bibliques et spirituelles proposées aux étudiants et aux chercheurs, explique-t-il, les travaux du Centre viseront à “penser les conséquences de l’évolution scientifique”. Extraits de l’entretien :

<< Certains changements technologiques ont des conséquences éthiques, anthropologiques et sociétales très profondes, sur lesquelles personnes n’a encore les idées claires, pas plus l’Eglise que les autres. Il est nécessaire de pouvoir mener une réflexion là-dessus, conjointement avec les professionnels de ces domaines. […] Cela fait partie de la mission de l’Eglise que d’aider à penser les conséquences de l’évolution scientifique. À la différence de la bioéthique, sur laquelle l’Eglise aune réflexion claire sur ce qui est acceptable ou pas, certains champs sont encore inexplorés. C’est le cas par exemple pour l’intelligence artificielle, où certaines idées, spontanément, nous semblent attirantes, alors que d’autres font peur. Mais de là à être capables de formuler un jugement éthique cohérent, qui ne soit pas seulement notre réaction instinctive, nous en sommes encore loin. [… Le Centre sera donc ouvert] à toutes les personnes, chercheurs, patrons de laboratoires, industriels, qui ressentent le besoin ou l’intérêt de réfléchir d’un point de vue éthique à ce qu’ils font. >>

Le P. Dominique Degoul [photo] en dit plus dans le numéro d’octobre de la revue pluridisciplinaire Noosphère 1 :

<< Le Centre sera catholique. Il accueillera en particulier les aumôneries étudiantes du plateau, et sans doute la communauté catholique locale. Si l’on parle de recherche et de réflexion, toute personne qui accepte d’entrer en dialogue avec les chrétiens sur des questions qui concernent toute la société sera la bienvenue, quel que soit son positionnement religieux ou philosophique…>>

<< Le Centre aura une dimension de formation chrétienne, permettant aux chrétiens d’y voir clair sur ce à quoi ils croient […Il s’agit] de penser spirituellement l’histoire du monde en tenant compte de ce que la science nous a apporté… Une pensée qui permette, comme celle de saint Paul, de relier le Christ universel à celui de l’Evangile 2, de croire à la centralité de Jésus dans l’histoire de l’univers… >> 3

<< Dès aujourd’hui des équipes se sont impliquées selon un calendrier qui doit débuter par l’inauguration du centre prévue septembre 2022. L’idée générale est de commencer dès maintenant à sensibiliser tous les occupants du plateau par des cycles de conférences réalisées à proximité de Saclay. Une équipe travaillant sur les questions d’intelligence artificielle a prévu une conférence à Centrale-Supélec. Une autre travaille sur l’écologie intégrale et organise d’ores et déjà des réunions périodiques qui traitent de sujets tels qu’écologie et alimentation ou écologie et éducation, au centre spirituel de la Clarté-Dieu à Orsay. Une troisième équipe se constitue pour traiter, en lien avec le MCC et les EDC, des questions liées à l’entreprise. >>

__________

1. Noosphère, 114 rue de Vaugirard 75006 Paris.

2. Il ne s’agit évidemment pas de deux Christ différents. Le “Christ universel” (la royauté cosmique du Ressuscité) est perçu par saint Paul dès le premier âge de la foi chrétienne ! Mais l’unité du Christ universel avec celui de l’Evangile a toujours fait problème aux yeux des non-croyants : ce sujet est donc “missionnaire” pour les croyants. À condition de partager avec les incroyants le terrain objectif de la connaissance scientifique… Chose d’ailleurs normale pour tout esprit lucide.

3. Il ne s’agit pas non plus d’une entreprise de “teilhardisation” : “Pour moi Teilhard est un instrument dans l’orchestre, il n’est pas pour autant la symphonie tout entière”, précise le P. Degoul qui tient compte des controverses (problème du mal) soulevées autour de la pensée teilhardienne.