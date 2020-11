28 novembre : pour les chrétiens de Terre Sainte

Voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=nSx1kzOxYjQ ► Le défi : 5 projets, 60 minutes, 200 000 euros ► Rendez-vous avec l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem samedi 28 novembre 2020 : de 17h à 18h, la Terre Sainte vous attend chez vous ► Inscription au "gala digital" : www.ggoss.fr ► Si vous n'êtes pas disponible le 28, vous pouvez soutenir le projet de votre choix en donnant dès maintenant : www.ordredusaintsepulcre.fr ► En partenariat avec l'agence Obole : www.obole.eu ► Lire la suite :



Notre défi : 200 000 euros en 60 minutes

Une heure d'émission en direct : l'Ordre du Saint Sépulcre en France s'est fixé l'objectif de recueillir 200 000 euros pour cinq projets. Ils reflètent la richesse et la vitalité de l'engagement de l’Église catholique de Terre Sainte, au service de tous : les écoles, le centre Sainte-Rachel, l'hôpital Saint-Louis, pour finir dans les vignes de l'abbaye de Latroun. C’est la Terre Sainte qui entre chez vous, et c'est une belle occasion de comprendre la mission de l'Ordre. Transmettez l'invitation ! Partagez ce message ! Pour un premier aperçu des projets, et pour s'inscrire, rendez-vous sur le site du gala digital :

www.ggoss.fr

Nous sommes impatients de vous retrouver le samedi 28 novembre 2020, en direct à 17 h.