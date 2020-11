'Hold-Up' : le commerce du ténébreux

Ressorts et ficelles du film, mis au jour par deux observateurs :

► Sylvain Delouvée (université Rennes 2) qualifie de “fiction" le film Hold-Up :



– "C'est une construction à charge, bien loin d'un travail journalistique qui aurait cherché à croiser les sources et à donner des points de vue différents…”

– "En jouant sur l'émotion, on va avoir tendance à traiter le message de façon différente : je ne fais plus autant attention à la rationalité du message, aux sens des arguments, à la logique, qu'à la globalité du message…"

– Les spectateurs pris par la mise en scène "se retrouvent de plus en plus impliqués. C'est un effet d'engagement tout à fait classique. On commence par accepter de petites chose anodines [...], pour en arriver à de véritables élucubrations à la fin."

► Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, souligne la construction du film en "millefeuille argumentatif" : empiler une masse d’éléments disparates, liés arbitrairement en pseudo-indices pour faire croire à un lien secret entre eux. Le volume de l’empilement subjugue le spectateur : pareille accumulation fait l’effet de ne pouvoir être fausse puisqu’elle est énorme, et "vous ne pouvez pas résister” au poids d’une telle pyramide de soupçons. Pour la même raison ils sont longs à réfuter : "Les gens qui vont vouloir émettre des critiques sur ce documentaire ne vont pas pouvoir le faire dans les jours ou dans les heures qui suivent la diffusion. Pour pouvoir produire une critique complète et rigoureuse de tous les arguments et assertions contenus par ce film, il faut des semaines entières."

Et "ce qui fait la toxicité d'un produit complotiste, ce n'est pas que c'est faux de A à Z, c'est que tout repose sur le mélange du vrai et du faux : le mélange du vrai et du faux est encore plus toxique que le faux."

(interviews à France Info)