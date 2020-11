‘Hold Up’ : un oeuf de Trump pondu en France

"C’est vrai même si c’est faux” : devise d’un émotionnel venu du commercial où le storytelling a pris la place du principe de réalité… Le dernier coup en date est le pseudo-documentaire sur le Covid, Hold-Up, lourd montage digne de Trump mais commenté partout comme s’il s’agissait d’un “apport au débat” :

Pourquoi ce succès viral de Hold-Up ? Parce que les plateformes internet se sont ruées dessus, buzz oblige. Les prétendus rebelles roulent pour le business du divertissement, comme les végans roulent pour une multinationale de l’alimentation industrielle.

Qu’est-ce que Hold-Up ? Une longue imprécation de 2h19, mélange de certains griefs objectifs contre des fautes de la Macronie (mais pas contre toutes) et de thèmes paranoIaques propre à un certain milieu.

Trois de ces thèmes : 1. "le virus a été fabriqué pour nuire aux populations", 2. quoiqu’il ne soit "pas vraiment dangereux" ; 3. de toute façon le virus est l’outil du “gouvernement mondial” (?) pour soumettre l’humanité, 3. "et cela par le moyen de la vaccination générale, qui sera un fichage universel par Vous Savez Qui" !

Ces théories sont l’équivalent postmoderne de précédents épouvantails : en 1845 le fameux “complot des jésuites” inventé par le feuilletonniste Eugène Sue, ou en 1905 les “Protocoles des Sages de Sion” fabriqués par le journaliste Mathieu Golovinski… Parenté mentale dont témoigne l’un des producteurs du film, Christophe Cossé, quand il déclare à propos du virus (remarquez le vocabulaire de mélodrame surjoué) : “Quelle incroyable et phénoménale entreprise de manipulation globale, au service d’une sombre idéologie, qui avant d’accomplir son dessein, distille la peur, la menace et la confusion afin que chacun perde ses repères pour mieux embrasser le pouvoir et l’autorité dans une servitude volontaire et rassurante…”

Qui participe au film ? Des personnages inconnus du grand public, mais connus des observateurs des milieux ultras : Français trumpisés comme l’essayiste Valérie Bugault, qui croit voir un “gouvernement mondial” et qui importe ici l’inexportable notion US de Deep State... Ou comme le web-vidéaste Silvano Trotta, un grand bizarre (conférence en 2018 :“Enlèvements par OVNI et apparitions mariales”) actuellement mobilisé – en France – pour maintenir Trump à la Maison Blanche… Également au casting de Hold-Up : des covido-négationnistes comme Laurent Toubiana, qui annonçait en octobre que l’épidémie était finie… Quelques médecins non spécialistes du virus... Des chauffeurs de taxis... Des patrons de TPE... Un prétendu ex-espion à visage flouté... Un monsieur qui accuse sans preuve l’institut Pasteur d’avoir créé le virus... Une dame (trumpisée aussi) se disant “profileuse”…

Pas l’ombre d’un débat ! Tous les invités poussent dans le même sens. C’est la pensée-zéro pseudo-rebelle, symétrique inversé de la pensée-zéro officielle.

Quant au réalisateur et aux producteurs, issus de TF1 et de France Télévisions, rien ne les prédisposait à faire du Trump à la française : ils ont simplement senti un filon et l’ont exploité.

Mais le dégât est massif. Échappant à ses producteurs commerciaux, Hold-Up piraté est devenu gratuit et viral. Il ajoute ainsi ses fake news aux mécontentements légitimes de centaines de milliers de gens. Nombre d’ultras, pour leur part, l’invoquent comme une source en me bombardant sur Facebook à la suite de la publication du texte du P. Montoux. Leurs messages furieux tournent autour d’une seule idée : “l’épidémie est bidon, donc tout confinement est un scandale”, et pour prouver ça ils répètent ce qu’ils ont entendu dans Hold-Up. Par exemple :

– “L’OMS ne préconise pas le port du masque…” (Faux : elle n’a cessé de le préconiser ! Encore récemment, le 20 octobre dernier).

– “Le confinement ne sert à rien…“ (Faux : comme tout le monde a pu le constater fin avril, ses effets se manifestent mais après un laps de temps).

– “La Suède n'avait pas confiné et elle va bien…” (Faux : au vu du nombre de morts, l’épidémiologiste en chef de Stockholm a présenté ses excuses dès le 3 juin. La Suède avait fermé au moins les lycées, les facs et les maisons de retraite. Et en proportion des différences de population, le présent taux de mortalité suédois approche celui de la France : 588,89 contre 612,96).

– “Le gouvernement mondial veut cacher que l’épidémie est bidon, l’OMS interdit donc les autopsies”… (Faux : elle les préconise depuis le début, cf. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331672 )

– “L’institut Pasteur a créé le virus…” (Évidemment faux : prêter cette intention aux chercheurs est un fantasme, et le profil du SARS-CoV-2, virus à ARN, ne se prête pas bien à la manipulation génétique. Et toutes les publications de chercheurs dans les revues scientifiques recoupent la piste d’une origine naturelle du virus).

Etc.

Voilà où nous en sommes. En 1920 on disait : "l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles". En 2020 on peut dire : le complotisme est le soulèvement des somnambules.