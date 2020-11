> Publié sur ma page Facebook, le texte du P. Montoux suscite depuis quelques heures beaucoup de réactions : 720 approbations et 570 partages à 12h47... Des centaines de catholiques manifestent leur joie et leur soulagement de voir un jeune curé de cathédrale mettre les choses au point, et desserrer ainsi l'emprise de certains groupuscules sur les réseaux sociaux.