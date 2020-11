La vraie dimension de la royauté du Christ

Ne pas détourner de son sens la fête du Christ 'Roi de l'univers' :

Cette fête, qui clôt le cycle liturgique, vient cette année en pleine agitation identitaire parmi les catholiques français… Profitant du trouble créé par la suspension provisoire des messes du dimanche, un certain réseau politique cherche à dresser les fidèles contre l’épiscopat. Hier soir, M. Zemmour, star agnostique de l’ultradroite, accuse les évêques de trahir en ne prêchant pas de braver les mesures sanitaires, donc en “n’évangélisant pas” (dans le langage de ce milieu, “évangéliser” signifie montrer ses muscles). Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, des admirateurs cathos de M. Zemmour déclarent qu’il faut manifester devant les églises pour “ne pas se laisser évincer de l’espace public” (sic). Tout ça devient une affaire de communautarisme. Acharnés à exiger des privilèges, quitte à scandaliser le peuple des non-croyants parmi lequel ils vivent, de perpétuels agités mettent cette fois leur agitation sous le signe du Christ Roi dont ce dimanche est la célébration.

Mais cette fête en réalité n’est pas celle d’une tribu de “purs” et de “séparés” (perouschîm en hébreu : les “pharisiens”) rivés à la défense de leurs “droits” ! Ni la royauté du Christ ni les devoirs qu’elle nous donne n’ont rien à voir avec cela. C’est ce que proclame l’évangile de ce dimanche, en des termes clairs et formels, Matthieu 25.31-46 :

« Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siègera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait. » Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

C'est clair. Le Christ commande un dévouement concret immédiat. Il fixe à notre salut des critères “tous plus simples les uns que les autres”, dit un auteur spirituel : “donner à manger, à boire, offrir des vêtements ou une bonne parole, apporter du réconfort et du soulagement. Quoi de plus simple face à l’enjeu d’éternité ?”

Tout est lié : de la Trinité infinie créatrice au Fils en nous, qui est la Voie ; et à notre fraternité quotidienne avec autrui, par quoi nous suivons la Voie…

Ce qui s’écarte de ce devoir de fraternité est un contre-témoignage : donc le contraire de l’évangélisation. Il n’est pas difficile de comprendre que c’est le cas de l’arrogance récriminatrice, avec son exigence de passe-droit pour “nous autres” ! Mais les catholiques croyants savent que l’Evangile est à prendre plus au sérieux.