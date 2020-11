Quand la chaîne de télé 'C News' hallucine en confondant messe du dimanche et revendication identitaire

À propos de la messe dominicale et du reconfinement, “débat" entre ultra-cathos complotistes sur C News hier ! Néfaste pour le témoignage évangélique dans une France déchristianisée :

C News se rêvant en Fox News, son émission dominicale est la version catho des plateaux de Pascal Praud durant la semaine : un club des complotistes. Dans l'émission d'hier, tournant le dos sans le dire à la directive (fermement raisonnable) du communiqué des évêques de France, les intervenants ont appelé en pointillé à susciter des messes dans le mépris des normes sanitaires. Ils "justifiaient" cela par des arguments sociologiques et/ou surnaturels pris dans l'Italie du XVIe siècle et la France du XVIIIe ; anachronisme et hétérodoxie, puisque : 1. contrairement à l'Italie et à la France anciennes où la quasi-totalité de la population était censément catholique pratiquante, dans la France actuelle les pratiquants sont une infime minorité et leur revendication ne peut que heurter nos contemporains angoissés par l'épidémie ; 2. il est aberrant (et contraire aux consignes explicites du pape et des évêques) de croire et dire, surtout à la télévision, que la foi et la messe immuniseraient les pratiquants contre les maladies ! C'est à peu près ce que les chefs de guerre africains font croire aux enfants-soldats à propos des amulettes... Or cette idée sentant le fagot (que la religion puisse mépriser des faits scientifiquement établis) fut plus que suggérée, hier, par une intervenante présentée comme“journaliste”.

Encore plus radicaux, certains des invités de C News ont dit carrément ne pas croire à l'épidémie et refuser le port du masque. C'est en effet un engrenage... Revendiquer pour le seul culte catholique (au nom d'arguments admissibles par les seuls membres d'un micro-courant au sein du catholicisme) le privilège de ne pas respecter le bien commun sanitaire national, met en porte-à-faux ceux qui soutiennent cela. Ils sont donc amenés – pour garder contenance – à nier l'utilité des prescriptions sanitaires ; donc, en fin de compte, à nier la réalité de l'épidémie ! Ce qui est une conclusion digne de Donald Trump qui nie aussi le changement climatique... Et que Trump, cet Ubu des "faits alternatifs", puisse fasciner des cathos bien-comme-il-faut, est un paradoxe à faire hennir les constellations comme aurait dit Léon Bloy.

Avec ce genre d'exhibitions télévisées, des catholiques prennent (et de quel droit ?) la responsabilité d’attirer sur le catholicisme la compréhensible réprobation des contemporains.

Bizarre témoignage évangélique !

Faire obstacle à l’évangélisation est objectivement une faute grave, de la part de catholiques médiatiquement affichés.

Constater cela et le déplorer n'est pas “contraire à la charité” : la charité n'est pas une complicité avec les fautes objectives. Tirer au clair un problème est au contraire le moyen de le résoudre ; application difficile mais nécessaire de la charité fraternelle, cf. St Paul et les Actes des Apôtres.