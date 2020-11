Droite : les fans français virtuels de Donald Trump

Comment des internautes français (d'ultradroite) peuvent-ils répéter passionnément les punchlines d'un politicien qui combat les intérêts économiques et géopolitiques de la France ? Mon éditorial de ce lundi matin à RCF :

<< "Si les Ricains n’étaient pas là", comme chantait Sardou il y a cinquante ans, si les Ricains n’étaient pas là depuis la semaine dernière avec leur western présidentiel et sa prolongation jusqu’en janvier, les télévisions nous enfermeraient dans un seul sujet : le Covid et encore le Covid. Heureusement qu’il y a Trump battu par Biden, et que Trump prolonge le western ! Pour les télés, Trump est le meilleur des bons clients : il fournit des actus extravagantes, et les journalistes tiennent à lui presque autant que les millions de membres de son fan-club sur Twitter, Facebook et Instagram.

Sur ces millions de fans, il n’y a pas que des Américains... On peut le constater par exemple sur Facebook où pas mal de Français, depuis le 4 novembre, ont relayé les imprécations de Trump contre le simple fait qu’on ait pu continuer à dépouiller des bulletins de vote qui pouvaient être favorables à M. Biden : Joe l’endormi ("Sleepy Joe") comme l’appelait Trump, quand il ne l’envoyait pas à l’asile sur un fauteuil roulant, entre autres amabilités.

Mais pourquoi des Français, lus par des Français, épousent-ils avec passion la cause d’un parti étranger, et cela bien que ce parti républicain américain et son leader (comme d’ailleurs le parti démocrate et son leader) sont hostiles aux intérêts français et européens, sur des problèmes graves comme l’agro-alimentaire ou la taxation des géants du numérique ? Oui, pourquoi ? C’est une question. Je ne vois pas la réponse. Sauf peut-être celle-ci, qui n’est pas politique mais technologique : toutes ces imprécations, fake news et rumeurs toxiques naissent sur les réseaux sociaux, dans le monde du virtuel où l’on peut vitupérer à l’aveuglette loin des réalités. Est-ce qu’à force d’être rivés sur les écrans, nous ne finissons pas par nous sentir citoyens du virtuel plus que du réel, déménageant ainsi notre esprit dans une sorte de quatrième dimension internet où les pays ne comptent plus et où les fictions les plus invraisemblables (déguisées en "faits alternatifs") circulent à la vitesse de l’électronique ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut s’interroger. >>