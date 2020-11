Ces musulmans qui prennent le risque de manifester leur solidarité avec les chrétiens

Du site d'informations de la communauté de l'Emmanuel, cette information confirmant une évolution constatée dans d'autres villes de France depuis les crimes de Nice :

<< Une trentaine de musulmans à la messe de la Toussaint au Mans

Des représentants de la communauté musulmane du Mans sont venus rencontrer les paroissiens à la fin de la messe de la Toussaint à Saint-Bernard des Sablons, au Mans.

Les trois imams, représentant les trois mosquées de la ville, ont déposé des bouquets de roses dans la nef de l’église, en hommage aux victimes de l’attentat de Nice. Ils ont ensuite pris la parole, rappelant : “Qui tue un être humain, tue toute l’humanité et celui qui fait vivre une vie, c’est comme s’il avait fait vivre toute l’humanité” (Coran S5, v32).

“Cette visite des imams, accompagnés d’une trentaine de personnes, est vraiment exceptionnelle, explique le P. Luc Chesnel, curé de la paroisse. Ils sont de trois communautés différentes, aussi je ne suis pas sûr qu’ils aient des liens entre eux. Leur initiative commune en fut d’autant plus remarquable. Leur discours m’a touché car il était fraternel et sans ambiguïté, un discours qui aurait pu sortir de la bouche du pape François”.

Beaucoup de paroissiens ont réagi affirmant: “nos cœurs touchés sont dans la joie!”, “ce moment historique restera gravé dans nos cœurs!”. Avec leurs prêtres, les paroissiens s’interrogent désormais sur les suites à donner à cette rencontre historique. “Il y a une peur des deux côtés, analyse le P. Luc Chesnel. Les communautés musulmanes et chrétiennes sont deux groupes qui se regardent avec beaucoup de crainte. Cette crainte vient surtout de l’ignorance. Le progrès c’est de connaître l’autre sans a priori pour au final, l’aimer.” >>

[ information de l'Emmanuel ]

► Mon commentaire – Cette information en recoupe plusieurs autres émanant de villes grandes et moyennes. Le fait est là : comme lors du martyre du P. Hamel près de Rouen, mais plus nombreux et de façon plus officielle, des musulmans français (imams et simples fidèles, hommes et femmes) sont venus ouvertement se solidariser avec les chrétiens frappés à leur tour par le terrorisme. C'est courageux de leur part. Il n'existe aucune raison avérée de minimiser leur geste – et moins encore de le rejeter ! Certains le font pourtant. Ce n'est pas à leur gloire. Les uns sont des racialistes prétendant défendre les catholiques (ce que Mgr Daucourt appelait des athées pieux) ; en fait leur hostilité vise non l'islamisme, mais l'immigration en tant qu'arabo-africaine. On les a vus à Nice huer des musulmans venus devant l'église en portant une banderole de solidarité avec les chrétiens... Les autres “rejeteurs”, hélas, sont des catholiques affichés : contre leurs propres évêques et leur propre pape qui appellent au dialogue, ils accusent tout musulman de pratiquer une taqiya1 (mentir sur ce que l'on est) potentiellement homicide. C'est un moyen très fourbe de rallier objectivement, sous apparence religieuse, la posture racialiste des athées pieux. Il faut circonscrire sans attendre ce foyer d'incendie. Félicitons donc l'Emmanuel de diffuser l'information ci-dessus.



__________

1. Cette histoire de taqiya est tout ce que ces cathos-là connaissent (ou croient connaître) de l'islam, et ils ne la connaissent que par buzz internet. Mais la taqiya n'est pas une spécificité de l'islam : dans les courants politiques laïques non plus, aucun terroriste n'a jamais proclamé ses intentions. Quant à prêter aux Arabes en tant que tels une forme de pensée perverse permise par la religion, c'est ignorer que la taqiya a été empruntée par les terroristes islamistes actuels à la lointaine époque où les chiites étaient traqués par les califes sunnites : c'était alors une simple question de survie, comme dans n'importe quelle clandestinité. Les djihadistes actuels en ont fait une technique de couverture. Rien de spécifiquement arabe en cela. Et rien qui permette d'insulter (comme à Nice) des musulmans qui viennent aujourd'hui dans des églises par empathie avec les catholiques attaqués...