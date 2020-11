Exit Trump ? Joseph R. Biden "president-elect" ?

Hier j'envisageais une défaite de M. Biden ; occasion de parler de la dérive des démocrates US (et des post-démocraties occidentales) loin du politique, vers un marketing polarisé sur les minorités et les moeurs. Mais l'hypothèse probable est une victoire de M. Biden :



Cette victoire Biden serait le contrecoup des procédés de M. Trump : lui non plus ne sachant pas ce qu'est le politique, ayant passé quatre ans à fractionner les Américains les uns contre les autres ; dangereuse méthode puisqu'elle n'a abouti qu'à gonfler la fraction trumpophobe et en faire la majorité.



À l'heure où nous parlons, les jeux ne sont pas faits. M. Trump et les siens ouvrent une bataille chicanière qui peut durer longtemps. Angoissés pour leur image de grands juristes indépendants, les juges de la Cour suprême – dont six "conservateurs" sur lesquels compte M. Trump – craignent un remake de la présidentielle Bush-Gore (2000) où l'arbitrage leur avait été demandé après des jours et des jours de re-comptage des voix ; mais en 2020, si les juges arbitraient en faveur de M. Trump, une majorité d'électeurs en déduiraient que la Cour n'est pas indépendante. Ce serait la chute de la pierre angulaire du système constitutionnel US. En ce cas, le mythe de la Great American Democracy s'effondrerait. Ainsi disparaîtrait la matrice et modèle du "gouvernement des juges" qui progresse sourdement en Europe depuis que les Etats se sont ôté les moyens de persévérer dans leur être.

Mais le plus probable est la victoire de M. Biden. Et pour nous, la honte de voir nos propres dirigeants courir rendre hommage au good guy Joe, ravis que le suzerain US soit de nouveau sympa envers ses vassaux ; ce qui dispensera ceux-ci de faire un pas vers la construction d'une Europe moins atlantique, direction que certains d'entre eux avaient failli prendre parce que M. Trump était trop odieux. L'attitude économique et commerciale de M. Biden ne sera pas moins nuisible aux pays d'Europe que celle de M. Trump ; mais pour nos dirigeants ce sera peu de chose, comparé à la joie de ne plus devoir se mettre à penser et agir par soi-même.