Chaos US : la démocratie devenue tribalisme

Ubu-Trump veut sommer sa Cour suprême de violer le droit constitutionnel en annulant les votes par correspondance... Mais son coude-à-coude avec Biden répond aussi à la fracture morale du pays en tribus n’ayant plus rien de commun. Et c’est la tendance de tout l’Occident post-démocratique… Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

<< “L’Amérique sous toutes ses fracture”, titrait hier un journal français. Il énumérait les fractures sociologiques qui cisaillent, depuis longtemps mais de plus en plus, la société américaine. Et les fractures nouvelles, idéologiques, qui la cisaillent depuis peu. Fractures encore aggravées par les quatre années où le président Trump se sera acharné à envenimer les choses, convaincu que la politique du pire était la meilleure pour sa réélection. On voit aujourd’hui le produit de ce calcul.

Vous me direz que l’affrontement des courants d’opinion est le ressort des démocraties depuis toujours. C’est indiscutable. Mais aujourd’hui ça n’a plus le même sens. Le climat des sociétés occidentales a changé. Il ne s’agit plus seulement d’une concurrence entre des partis politiques interprétant différemment les mêmes réalités : maintenant il s’agit d’un affrontement aveugle, donc implacable, entre des groupes passionnels, chacun d’eux enfermé dans son propre monde imaginaire : un monde sans rapport avec le monde du groupe ennemi. Entre de tels groupes, non seulement le dialogue est impossible, mais ils n’ont même plus la possibilité de débattre : ils ne voient pas la réalité commune, ils ne sont pas d’accord sur sa simple existence !

Ainsi le coronavirus : pour les partisans de Donald Trump il existe à peine ; en tout cas il ne mérite pas qu’on s’en soucie – sinon pour en accuser les Chinois qui d’ailleurs ont aussi “inventé le réchauffement climatique”, tout ça étant parait-il un complot des ennemis de l’Amérique pour l’amener au communisme, qui est (comme chacun sait) le grand danger mondial en 2020.

Ce phénomène de délire collectif est né aux Etats-Unis, à droite et à gauche :

– à droite au moment des débuts de la guerre froide, quand le cinéma de Hollywood répandait ce genre de psychose,

– et à gauche à partir des années 1980, dans les universités où s’inventait l’idéologie communautariste remplaçant l’intérêt général par l’affrontement de toutes les différences.

Puis les deux délires ont fusionné, et la scène publique est devenue chaos.

L’Amérique exporte ce virus-là : en France, par exemple, les nouvelles théories de la guerre entre races sont maintenant enseignées en Sorbonne et considérées comme progressistes ; et notre classe politique a l’air de trouver ça normal… C’est une spirale de la déraison.

Le fond du problème est que, depuis plusieurs dizaines d’années, le politique s’est laissé remplacer par le marketing. Et dans le marketing, le vrai et le faux ne comptent pas : ce qui compte, c’est le buzz, c’est-à-dire le tapage pour vendre. Et c’est de cela qu’il faut sortir ! >>

Propagande à l'usage d'une des "tribus" US : la droite religieuse