Vienne après Nice : c'est une guerre politique rampante contre les sociétés européennes

Commando dans les rues de Vienne après les tueries de Conflans et de Nice... Mais défendre les populations est l'affaire des Etats : la contagion US de la vengeance privée ne passera pas par nous. Ma chronique de Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

Un des tueurs en action, dans la Seitenstettengasse.

<< …Le garant de l’unité française, c’est l’Etat, depuis cinq siècles. C’est à l’Etat de veiller à ce que rien ne vienne diviser gravement la nation. En ce sens il est exact de qualifier de séparatisme le phénomène de l’islamisme politique. Car c’est bien un phénomène POLITIQUE, même s’il utilise le domaine et le vocabulaire d’une religion. En France, l’objectif des islamistes est politiquement séparatiste : c’est de creuser un abîme entre les Français et leurs compatriotes musulmans, par les méthodes les plus épouvantables, pour pousser les non-musulmans à accuser en bloc tous les musulmans… et aboutir ainsi à une guerre civile. Lutter contre les islamistes, les repérer et les éradiquer, est donc la mission DE L’ETAT. Il a, oui, beaucoup de progrès à faire dans ce domaine : d’où les controverses en ce moment dans la classe politique. Mais la mission de l’Etat n’appartient qu’à l’Etat et à ses services de sécurité.

D’autre part, le carnage de Nice, comme le meurtre du P. Hamel en 2016, a tué des chrétiens en tant que chrétiens et “symbole à abattre” : d’où la réaction spécifiquement chrétienne de l’Eglise devant ce triple assassinat dans un sanctuaire. Je cite la déclaration des évêques : “Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, veulent faire face à cette menace traître et aveugle”. Les mots-clés sont : “avec toute la nation”. C’est le vrai sens du mot laïcité selon l’esprit et la lettre de la loi de 1905 : fonder le vivre-ensemble des croyants et des non-croyants, sur ce qui doit rester leur terrain d’entente, la solidarité nationale. Tout ce qui peut miner ce terrain d’entente national doit être combattu par l’Etat : c’est ce qu’attendent de lui les catholiques comme tous les autres citoyens conscients de leur citoyenneté.

Et les catholiques prient pour les victimes. Ils prient aussi pour leurs bourreaux, aveuglés par le fanatisme au point de prendre pour un geste héroïque le fait de tuer comme à Nice un sacristain et des femmes en prière. Jésus l’a dit pendant qu’on le clouait sur la croix : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.* >>

__________

* Même s’ils croient le savoir.