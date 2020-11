Présidentielle aux Etats-Unis : le virus et l'élection

Plus que les autres sujets, l’épidémie a montré les failles de Trump, son côté irresponsable et sa propension à contredire la réalité. Ce président diviseur a un problème avec notre époque où, au contraire, la société a besoin de resserrer ses liens de solidarité : et même de fraternité, comme dit le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Si finalement Trump est battu par Joe Biden le 3 novembre, ce sera peut-être un effet secondaire du coronavirus.

<< Le Covid-19 sera-t-il l’arbitre de l’élection présidentielle aux Etats-Unis ? Apparemment beaucoup d’Américains ont été frappés par la vidéo où Donald Trump déclare en petit comité avoir toujours su que l’épidémie était grave, alors qu’en public il la minimisait. Or une grande partie des électeurs américains regardent surtout leurs chaînes de télévision locales, dont les tranches d’information s’ouvrent tous les jours sur l’épidémie, les hôpitaux saturés et la mortalité galopante. Ça ne joue pas en faveur du président sortant.

Mais Trump peut aussi gagner. Non seulement parce que le système électoral à deux niveaux, et maintenant la composition de la Cour suprême, jouent en faveur des Républicains, mais parce qu’une autre grande partie des électeurs apprécient que Trump les ait encouragés à ne pas porter le masque, contraire, paraît-il, à la liberté individuelle… Il suffisait de regarder la foule des supporters au coude à coude dans les derniers meetings de Trump, pour constater que la plupart étaient là sans masque. Beaucoup arboraient même des pancartes avec ce slogan : "Non à la distanciation socialiste" (au lieu de "distanciation sociale", qui est le nom anglais des mesures barrière). Ce slogan voulait dire : l’épidémie n’existe pas, c’est une invention de la gauche.

