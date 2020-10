Islamisme etc : pourquoi la France est dans l'impasse

Enfermé à la Cour européenne de justice, le Penseur se demande s'il y est à sa place. Des voix s'élèvent à gauche pour tenir (enfin) un langage réaliste sur la situation de la République française. Mais le réalisme mène à rompre avec tout le système euro-libéral en vigueur, et c'est une autre paire de manches :

Tourner en rond dans une impasse : c’est l’impression que donnent les pages “idées” des journaux et les débats à la radio. Par exemple celui de ce matin à France Culture chez Alain Finkielkraut, entre Philippe Raynaud (La laïcité, histoire d’une singularité française - Gallimard) et Laurent Bouvet (La nouvelle question laïque - Flammarion)… Une heure de brio pour n'aboutir qu'à l'impasse habituelle : 1. La difficulté du problème islamiste en France repose sur la nature “inorganisable” de l'islam sunnite, très majoritaire au sein des millions d'immigrés musulmans ; 2. La question ne peut être résolue (ni même envisagée) par une société européenne en plein néant culturel, face à un islamisme qui se présente comme la seule riposte de masse à l’émiettement individualiste occidental.

Ce néant, où erre la foule solitaire, parlait hier à la télévision par la bouche d’une Niçoise blonde interviewée dans la rue sur les assassinats de l’église Notre-Dame. La jeune femme exprimait son indignation – justifiée – mais finit par ce cri de mépris : “Et tout ça pour des religions ! »

Cette personne-type ne prononce donc plus la formule usuelle (“l’islamisme n’est pas l’islam”). Elle ne voit même pas le problème spécifique de l'islamisme. Elle accuse “les religions” en général, comme si le terrorisme était une guerre entre islam et catholicisme ; et le mépris de la jeune femme va au fait qu’une chose aussi absurde que des religions puisse subsister à notre époque.

Quelle époque ? Celle de la consommation et de la “technologie” installées en raisons de vivre. Cet horizon est déclaré indépassable. Il suffit à beaucoup.

Mais il ne suffit pas à tous... Notamment pas à des milliers de jeunes immigrés parqués dans une société à l'économie flageolante et aux “valeurs” factices.

À leurs yeux l’islamisme est “une vision du monde totale, conciliant aventure collective et promesse de salut personnel”, souligne Raphaël Glucksmann dans Le Monde du 29 octobre... Il ajoute : “Seule une vision du monde arrête une vision du monde”. Or la société française et son conseil d’administration n’en ont aucune. L’incantation aux “Lumières”, au “progrès” et à “la liberté d’expression” (Charlie Hebdo organe suprême de la République !) ne cache pas le vide de nos dirigeants : ce sont des financiers et des commerciaux égarés dans le politique, ce vestige que les grandes écoles leur avaient appris à mépriser, et auquel ils consacrent – pour faire semblant – des tirades oratoires de mauvais acteur.

Glucksmann écrit : “Dans une société post-épique ayant fait du bien-être des individus l’horizon de toutes choses, la quête de transcendance n’a plus de débouché politique.” Sauf l’islamisme... Ce qui explique une partie des conversions de jeunes Français à cette idéologie, seule proposition politique révolutionnaire médiatiquement visible aujourd’hui.

Face à cela, les controverses actuelles de la classe politique sont minables et futiles. Minables, parce que les uns et les autres ne voient que des fragments du problème. Futiles, parce qu’ils ne croient pas eux-mêmes que leurs propositions soient réalisables. La “remigration” massive vers les pays d’origine, dont rêve l’extrême droite, est une vue de l’esprit. Mais “l’intégration républicaine” en est une autre, dans la mesure où “la République” n’est plus qu’un magma plus ou moins cohérent “d’institutions et de règles dont le sens n’est plus clair pour personne”. Ce sens s’est perdu lorsque les gérants provisoires de l’Etat l’ont asservi à la Machine financière avec pour mission de se démanteler lui-même – on voit par exemple à quoi cela a conduit l’hôpital public…

Alors que faire ? Brandir une recette serait présomptueux. Glucksmann a raison d’écrire : “Il nous faut rompre avec la religion du laissez faire, laissez passer” ; encore faudrait-il dénoncer ceux qui nous ont imposé cette religion par calcul d’intérêts personnels.

Il nous faut, dit-il, non plus seulement “laisser s’affirmer des individus” mais “à nouveau former des citoyens” : c’est exact, et pour cela il faudrait savoir de quelle cité nous sommes les citoyens ! Je doute que la Cour de justice européenne et la Banque centrale suffisent à répondre ; ni même qu’elles le veuillent, la question n’ayant à leurs yeux aucun sens.

Et tant que la réponse ne sera pas là, je doute de l’efficacité des propositions citoyennes de Glucksmann : le brassage social par un long service civique obligatoire de toute la jeunesse, la réhabilitation des services publics, la reconstruction de vrais partis et de syndicats solides, le sauvetage et la régénération d’une école que la République laisse crouler, etc… Oui, tout ça serait nécessaire, et c’est un signe des temps que de voir des thèses pareilles avancées par un eurodéputé “progressiste-socialiste-démocrate” ! Mais il faut d’abord faire sauter une chape de béton : la pensée-zéro ultralibérale et son matérialisme mercantile, qui rendent impossible une renaissance.