1er novembre : sur la terre comme au ciel

Évoquée par le dominicain Serge Bonnet dans ses éphémérides de Moselle, la fête de l'unité terrestre et céleste :



<< 1er novembre – Fête de la Toussaint. Le saint donne souvent un visage aux silences de Dieu, aux silences de l’Eglise et aux silences des clercs.

J’aime les saints pleins de manies et de faiblesses car leurs travers me tendent la main. Par là au moins je suis de leur famille.

C’est le même mouvement qui nous fait désirer d’être sauvé et de sauver les autres.

Dans l’Eglise, personne ne peut vous dire quels saints vous devez fréquenter. A chacun est octroyée la liberté de choisir ses saints.

Le saint prie avec son espérance et le pécheur avec ses péchés1.

Depuis le temps qu’on canonise… Eh bien, chaque saint nouveau, ; à condition d’y regarder de près, ne ressemble à aucun autre. Entre deux saints du même pays, du même siècle, il y a plus de distance qu’entre Chartres et Rouen, Aliens et Strasbourg, Bourges et Le Mans, et même entre Metz et Reims. Cathédrales de sainteté, accueillez-nous, demeurez ouvertes pour nous aider à tenir debout.

2 novembre – En Lorraine, quand de chaque tombe se lève une pensée – Le culte des morts, le 2 novembre, ne sacralise pas la tristesse. Il est lendemain de la Toussaint qui rassemble tout ce que l’humanité a produit de plus beau. Pour nous préparer à traverser les jours plus courts et le froid, la Toussaint fond toutes les fêtes en une. Nous surabondons de mères, de pères, de sœurs, de frères, de patries et de matries.

Fête de la Toussaint et fête des morts le lendemain : faire passer les morts le 2 novembre dans les bagages de tous les saints du 1er novembre… >>

_________

1. Saint Athanase.

Serge Bonnet, D'une fenaison à l'autre (Gérard Klopp 1992)