Nice – Répondons en chrétiens au mal qui nous est fait

Lutter contre la subversion islamiste est l'affaire de l'Etat, non celle de l'Eglise. Pélé pour la France vient donc de mettre en ligne sur Facebook les réflexions ci-dessous, auxquelles je m'associe. Que de nombreuses voix s'élèvent sur les "réseaux sociaux" pour proclamer ces vérités dérangeantes ! Ne laissons pas seuls en piste les officiels verbeux. Ni les pseudo-cathos prêcheurs de guerre civile... Et à l'appel de François, "rendons le bien pour le mal" :

<< Et voilà encore des morts et ils répondent "ce n'est pas grave, puisqu'on s'est bien éclatés à faire des caricatures". Liberté d'expression : nouvelle divinité à laquelle on offre des sacrifices humains. Quand comprendront-ils que dans liberté d'expression il y a liberté c'est-à-dire responsabilité ? Que dans expression, il y a " dire quelque chose", alors que ces dessins sont vides de sens si ce n'est de haine antireligieuse ? Que "critique" signifie "argument" ? Que "respect" est intrinsèque à "laïcité" ? ("la République française est laïque, elle respecte toutes les croyances").

Ils ne le verront pas, car il ne voient même pas que ces dessins ne sont pas contre les islamistes mais contre la religion musulmane. Ils ne le verront pas car il ont des yeux pour voir mais ils ne voient pas. Ils ne voient même pas qu'il est de notre intérêt de lutter aux côtés des musulmans contre l'islamisme. Ils ne le verront pas car l'intérêt général ne les intéresse pas : ce sont des libertaires. Cette lutte ne les intéresse pas car ce n'est pas l'intégrisme musulman qu'il haïssent, c'est l'islam tout court : ils haïssent l'islam car ils haïssent toutes les religions. Si des chrétiens ou des membres d'une autre religion meurent parce que les libertaires voulu se faire plaisir avec une caricature, non seulement ce n'est pas leur problème, mais comme ils haïssent aussi les chrétiens, ils font d'une pierre deux coups. Ce sont des libertaires jouisseurs, ils bannissent toute idée de responsabilité, de collectivité. "Qu'on meure pourvu que je m'éclate !"

Déjà des masses hypocrites versent des larmes de crocodile sur les morts de la cathédrale de Nice alors qu'ils applaudissent ce qui a mené à cela. Prions pour nos morts. Prions pour les assassins, rendons le bien pour le mal. Prions pour les irresponsables qui, sachant que les islamistes sont fous, ont persisté à leur donner l'occasion de le prouver. Et prions encore pour ceux qui vont mourir et ceux qui vont les tuer. >>

[Fin de la reproduction du texte de Pélé pour la France]