La liberté de parole peut-elle ignorer les réalités ?

"Résistance" aux mesures sanitaires, (faux) procès au pape, etc : les exemples de "liberté de parole" ignorant le réel se multiplient, fruit de l'idéologie postmoderne... Mon éditorial de ce matin à RCF :

https://rcf.fr/la-matinale/edito-patrice-de-plunkett

<< Bonjour. Je ne sais pas si c’est votre impression, mais ces temps-ci on se fait une curieuse conception de la liberté d’opinion : on fait comme si cette liberté pouvait ignorer les faits réels et les remplacer par de l’imaginaire.

► Sur l’épidémie, par exemple : l’indignation de pas mal de gens devant ce qu’ils appellent une « dictature sanitaire », contre laquelle il faudrait, disent-ils, « entrer en résistance ». Comme si les mesures de protection contre le virus étaient un abus de pouvoir, une sorte de complot contre nos libertés fondamentales… la plus fondamentale de toutes étant, paraît-il, celle de nous réunir sans masques et de nous faire de nouveau la bise en groupe – alors que le virus contamine des dizaines de milliers de gens tous les jours et partout. « Ici on est libres », disaient joyeusement des Parisiens en vacances sur une plage de l’Ouest : pleins d’illusions, sans masque et entassés à une terrasse de café… Et pendant ce temps-là, les personnels des hôpitaux suppliaient qu’on leur épargne un nouveau déferlement de contaminés : car c’est ça la réalité ! Et notre liberté pourrait en tenir compte, au moins par respect pour la santé du voisin.

► Autre exemple de tapage de paroles étranger à la réalité : la semaine dernière, sur Facebook et Twitter, la marée de commentaires et de polémiques lancés par des gens qui rivalisaient entre eux d’émotion parce qu’ils avaient entendu dire que le pape allait se rallier au mariage des homosexuels. Or c’était une fausse rumeur, à partir d’un film comportant un montage de courts extraits d’une interview ancienne, laquelle ne disait pas ça ! Mais ces internautes avaient attaqué sans vérifier. Et si vous aviez le malheur de leur dire que cette polémique était hors de la réalité, ils vous traitaient d’ennemi de la liberté de parole.

Alors… La liberté de parole, oui, bien sûr, c’est fondamental. Mais un débat, c’est la parole de chacun sur une réalité qui est la même pour tous. Si on tourne le dos à la réalité, si la parole n’est plus qu’une bulle d’émotions sans fondement, le débat devient impossible. Il faut peut-être réfléchir à ça… >>