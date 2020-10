Pro-vie et... pro-NRA : l'incohérence d'Amy Coney-Barrett

La nouvelle juge trumpiste à la Cour suprême est l'incarnation de l'étrange religiosité de la droite US, modèle de l'ultradroite française... Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< L’Occident d’aujourd’hui est dans tous les domaines l’empire de l’incohérence. Prenons l’exemple des Etats-Unis. Dans quelques jours aura lieu la présidentielle. Si le décompte des voix s’embrouille, ça finira comme il y a vingt ans par un arbitrage de la Cour suprême... Cette Cour est dominée par la droite : six juges sur neuf depuis l’arrivée de la dernière recrue de Donald Trump, la juge Amy Coney-Barrett. C’est là que je voulais en venir.

Mme Coney-Barrett est catholique, ce n’est pas moi qui le lui reprocherai. Étant catholique, elle est pro-vie et c’est cohérent. Ce qui n’est pas cohérent, c’est qu’en même temps elle est pour les armes de guerre en vente libre (liberté dont on connait le résultat : ces fusillades meurtrières si fréquentes entre citoyens américains). Et ce qui est carrément étonnant, c’est qu’une partie de l’opinion publique américaine pense qu’être à la fois pro-vie et pro-armes de guerre en vente libre n’est PAS incohérent : que c’est au contraire la plus haute expression du patriotisme constitutionnel, la dimension virile du rêve américain, etc !

Aux Etats-Unis tout – y compris le Covid-19 – est prétexte à acheter un fusil d’assaut : depuis mars dernier, l’épidémie a déclenché une explosion des ventes d’armes à feu… Les armureries ne désemplissent pas. To hold a gun and shoot* est présenté comme la réponse américaine à tout imprévu.

Le Vatican condamne le trafic d’armes... Le pape déclare au Congrès des Etats-Unis : “c’est notre devoir d’empêcher le commerce des armes”... Les évêques américains demandent depuis quarante ans un contrôle plus strict du commerce et de la détention des armes à feu... L’évêque de Dallas (par exemple) fustigeait en 2016 ce qu’il appelait la “mentalité de cow-boy”, c’est-à-dire la liberté de porter une arme à feu… Mais la juge Coney-Barrett appelle cette liberté meurtrière un “droit naturel à l’autodéfense”, et elle l’enveloppe dans les plis majestueux du 2e amendement de la Constitution – qu’elle interprète de la même manière que le lobby des armes à feu, la richissime association NRA.

Le résultat, c’est qu’au Sénat les adversaires de Mme Coney-Barrett attribuent à son catholicisme son soutien à l’industrie des armes. Mais c’est un catholicisme bizarre que celui qui contredit l’Eglise catholique, et dans un domaine terrible ! Aux Etats-Unis le business des armes à feu tue près de quinze mille personnes par an : vingt-cinq fois plus que dans le reste du monde… Alors soutenir ce business quand on défend par ailleurs “le droit à la vie de la conception à la mort naturelle”, oui, c’est vraiment une incohérence. >>

__________

* De la chanson We want a war du pauvre Ferré Grignard (1969)... Mais qui se souvient encore de lui ?

