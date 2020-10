Religions et société : de l'insulte au respect d'autrui

En marge du drame de Conflans et de l'hommage national à Samuel Paty, extrait de ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< …Il faut savoir ce qu’on veut. Ce n’est pas en insultant quiconque que l’on fera aimer notre pays. Remarquons d’ailleurs que ceux qui insultent le plus la religion des musulmans ne sont pas précisément des patriotes français : ce sont, soit des libéraux-libertaires pour qui la patrie est une vieille lune, soit des racialistes blancs inspirés par l’Amérique de Trump.

D’autres disent, comme si c’était une recette-miracle : ‘’Il n’y a qu’à convertir les musulmans au christianisme !'' C'est trop vite dit pour être sérieux. Une vraie conversion est un cheminement long, autonome, très intime. Ça ne se fait pas sous l’effet d’une pression extérieure. Et si l’on veut vraiment aider son prochain à rencontrer le Christ, il faut d’abord respecter et aimer son prochain au nom du Christ ! C’est une chose que tous les chrétiens devraient savoir depuis deux mille ans ; mais si le chrétien déteste le musulman au point d’applaudir un journal qui insulte autant le catholicisme que l’islam, ça ne favorisera certainement pas la conversion du musulman...

C’est ce qu’expliquaient déjà Jean-Paul II et Benoît XVI ; et encore avant eux saint François d’Assise en 1219, regardé de travers dans le camp des Croisés parce qu’il avait traversé le no man’s land pour aller dialoguer avec le sultan [image ci-dessus]. Ça se passait pendant le siège de Damiette en Egypte : époque où les relations islamo-chrétiennes n’étaient pas plus faciles qu’aujourd’hui, si j’en crois les chroniqueurs de l’époque et le petit livre de Chesterton, Saint François, dont je vous recommande la lecture… >>