La réalisme scientifique du Pr Arnaud Fontanet

À propos du Covid, une leçon de rigueur est donnée par un chercheur scientifique : l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, spécialiste des maladies émergentes à l’Institut Pasteur, titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France. Ma chronique de Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :



<< …Le Pr Fontanet ne donne jamais d’interviews, mais il vient de faire une exception. Écoutons-le : « Lors de de mon cours au Collège de France, le 11 février 2019, je décrivais ce qui pourrait être la plus grande menace pour l’humanité : un virus respiratoire, hautement contagieux, à fort taux de létalité, avec un temps de génération très court et contagieux avant l’apparition des symptômes : j’expliquais que si un tel virus nous arrivait, on ne saurait pas faire : ou, en tout cas, on ne saurait pas éviter des morts... La question essentielle étant de savoir si la personne était contagieuse avant la survenue des symptômes. Si tel était le cas, on ne pouvait pas arrêter le virus, c’est comme la grippe... »

On lui demande : “Aurait-on pu réagir plus vite ?” Il répond : « Je ne vois pas comment ! Dès mi-janvier, j’ai dit au directeur scientifique de Pasteur que cela tournait mal… » Et il explique : « Il y a d’énormes zones d’incertitudes. Il faut rendre des arbitrages sur la base d’un consensus scientifique qui ne s’est pas encore fait. La science se construit lentement… On comprend toujours mal la dynamique épidémique. Celle-ci met du temps à se révéler, mais quand cela décolle, cela va très vite. Cela explique les malentendus d’aujourd’hui. »

Le Pr Fontanet est trop mobilisé pour sortir de son domaine : la recherche, en vue de vaincre l’épidémie. Donc il n’aborde pas l’autre problème : la responsabilité des gouvernements qui ont ruiné l’hôpital au nom d’une certaine théorie de la rentabilité économique. Sur ce genre d’attitude des gouvernements, le pape François dit des choses sévères dans l’encyclique Fratelli tutti. Quant au Pr Fontanet, il fait toucher du doigt trois réalités :

► les scientifiques travaillent jour et nuit : en 2021, dit-il, « il y aura des traitements et un vaccin » ;

► l’épidémie a aggravé, dit-il, les « grandes injustices sociales qui existent en France » ;

► il ne faut pas tomber dans les délires accusant des complots imaginaires. Citation du professeur : « Le monde médical et scientifique avait une chance incroyable de montrer comment les sciences et la médecine avançaient. Cela a été torpillé par les polémiques, beaucoup de mal a été fait. »

Nous en tout cas, soyons réalistes et altruistes : c’est dans l’ADN du christianisme. Et luttons contre l’épidémie en assumant les consignes sanitaires ! >>