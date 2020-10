Dieu et César, un affrontement ouvert ou sournois qui dure depuis deux mille ans (y compris dans les Etats "chrétiens" du passé)... L’évangile de ce dimanche lu par Hans Urs von Balthasar :

<< Matthieu 22:15,21 – En demandant à Jésus s’il est permis, ou non, de payer l’impôt à l’empereur, on veut (dans cet évangile) lui tendre un piège. Sur le plan où ceux qui l’interrogent évoluent intellectuellement, Jésus semble ne pouvoir échapper à ce piège. S’il dit oui, il se prononce contre le rapport immédiat à Dieu du peuple saint et désavoue l’effort de libération politique de ce peuple. S’il dit non, il se range dans le camp des zélotes et devient, ouvertement ou en secret, un rebelle contre l’autorité romaine. Sur le plan politique où se placent les questionneurs, il n’y a pas de troisième solution, pas de porte du fond. Mais Jésus ne se laisse pas entraîner sur ce plan : il ne reconnait sa validité qu’en le dépassant et en le relativisant. Les Juifs en tant que “peuple charnel” se sont exilés solidement sur ce plan, ce qui n’aurait pas été nécessaire ; les chrétiens suivront Jésus s’élevant au-dessus de ce plan et se sentiront, de plus haut, coresponsables à l’égard de la politique du monde. La deuxième lecture dans laquelle Paul annonce aux Thessaloniciens la parole de Dieu avec puissance (pas une puissance politique) et avec l’Esprit Saint, est le prélude d’une tout autre théologie de la libération. >>