Rendons grâces pour 'Fratelli tutti' !

Dans ma chronique de Radio Espérance, je reviens (pour les auditeurs d'Auvergne Rhône-Alpes) sur certains points abordés ici. Et je rappelle que saint Jean-Paul II et Benoît XVI allaient dans le même sens – évangélique – que leur successeur François :

<< Bonjour à tous. Avec Fratelli tutti, le pape François nous donne une encyclique sociale et spirituelle magnifique, reçue avec admiration et gratitude par la grande majorité des catholiques français. Pas par tous, hélas : un certain nombre de personnes, parmi lesquelles des catholiques, se répandent sur les réseaux sociaux pour refuser toute une partie des avertissements de l’encyclique. C’est dommage, parce qu’ainsi on inquiète des gens à tort. Et qu’en ne lisant que les journaux ou les invectives sur Facebook, ils passeront à côté d’un grand texte évangélique qui jaillit directement de la foi au Christ.

Pourquoi est-ce à tort que certains répandent l’inquiétude sur cette encyclique ? Parce qu’ils lui font des reproches sans fondement. Je lis par exemple sur le site d’une personnalité s’affichant comme catholique que, sur la question des migrants, Fratelli tutti ne nous reconnaîtrait pas le droit de nous protéger. Or c’est faux : Fratelli tutti dit le contraire, § 40, écoutez : « L’Europe, aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, a les instruments pour défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens, et celui de garantir l’assistance et l’accueil des migrants... » Ou au § 38 : « Il faut aussi réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c’est-à-dire d’être en condition de demeurer sur sa propre terre... » Et le § 41 : « Je comprends que, face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Cela fait partie de l’instinct naturel de légitime défense. Mais il est également vrai qu’une personne et un peuple ne sont féconds que s’ils savent de manière créative s’ouvrir aux autres. »

C’est ce que disait déjà saint Jean-Paul II. Et Benoît XVI dans l’encyclique Caritas et veritate, § 62 : « Tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances »... Le pape François ne dit pas autre chose !

Idem sur la coopération sociale entre les religions : François la souhaite et on le lui reproche. Mais saint Jean-Paul II la souhaitait aussi, et Benoît XVI, je le cite : « La religion chrétienne et les autres religions peuvent apporter leur contribution au développement si Dieu a aussi sa place dans la sphère publique... » C’est dans Caritas et veritate. Et saint Jean-Paul II le disait déjà, et le faisait, et certains déjà le lui reprochaient…

Alors pourquoi reprocher à François ce que disaient déjà ses prédécesseurs ? Arrêtons cette querelle très suspecte dans ses vrais mobiles : les opinions d’un milieu politico-économique cherchant à influencer le public.

Et nous tous, rendons grâces pour Fratelli tutti ! >>