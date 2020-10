"Lisons l'encyclique et faisons-la lire : c'est la chose à faire pour être chrétiennement positifs"

Pour en finir avec les griefs de nos notables contre Fratelli tutti : laissons le prêtre et le lévite de la parabole ignorer le blessé et poursuivre leur chemin vers une Jéricho libérale imaginaire... Et recevons l'encyclique dans l'esprit filial prescrit par Christifideles laici ! Ma chronique de ce matin 7h20 à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Le pape François nous donne une encyclique admirable, Fratelli tutti, qui regarde et analyse les problèmes d’aujourd’hui (y compris le Covid) à la lumière de l’Evangile. Or nous voilà obligés depuis huit jours, sur les réseaux sociaux, de discuter avec des gens qui n’ont pas lu l’encyclique mais rejettent a priori ce que dit le pape. On leur a dit que le pape plaide pour les migrants, qu’il relativise la propriété privée et qu’il condamne l’ultralibéralisme. Donc ils sont furieux.

Hier par exemple, une dame très chic m’écrit : elle n’a pas lu l’encyclique, mais elle répète ce que lui a dit un monsieur très bien, qui lui-même l’a lu sur le blog d’un banquier catholique. Et donc la dame m’écrit : “Le pape est en plein marxisme !” Mais non, Madame : le pape n’est pas “en plein marxisme”. Il est en pleine doctrine sociale de l’Eglise... Ce qu’il dit de l’économie (ou des migrants), Benoît XVI et Jean-Paul II le disaient aussi.

En ce temps-là les gens très bien applaudissaient les papes mais ne lisaient pas non plus leurs encycliques : ils n’en voyaient pas la nécessité. Ils disaient : “La religion, on la connaît depuis notre enfance”. Pourtant ils auraient dû lire Jean-Paul II et Benoît XVI. Dans Caritas in veritate, parue en 2009, au chapitre 3, Benoît XVI dit, à sa manière, à peu près ce que dit François :

► il attaque la logique du profit, la soumission de l’économique au financier, les délocalisations socialement destructrices, le nomadisme des managers, la tyrannie des actionnaires, l’évasion des capitaux,

► il demande que l’Etat reprenne son rôle dans l’économie, au service, dit-il (je cite), “du bien commun national et mondial” !

Oui, le bien commun “mondial” : car les problèmes d’aujourd’hui les plus graves sont à dimension mondiale ! c’est un FAIT, ce n’est pas une “idéologie mondialiste” comme le prétendent certains. Et là-dessus aussi l’encyclique de Benoît XVI disait la même chose que celle de François : dans Caritas in veritate on lit que “l’unité de la famille humaine” devrait rendre à la mondialisation sa “nature éthique ” pour son “développement dans le bien ”. François ne dit pas autre chose dans Fratelli tutti... Benoît XVI appelait (disait-il) à “une économie de la fraternité” : cet appel à la fraternité et son fondement en Dieu se retrouvent dans Fratelli tutti. C’est même le titre et l’axe de cette nouvelle encyclique ! Simplement François actualise l’appel concrètement, le renforce spîrituellement , et l’appuie sur ce qui se passe autour de nous.

Alors ? Alors lisons l’encyclique, et faisons-la lire ! c’est la chose à faire pour être [chrétiennement] positifs. >>