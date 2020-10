St Augustin remet l’église au milieu du village

Avant de reprendre notre lecture de l’encyclique, relisons un commentaire de saint Augustin sur l’évangile de ce dimanche ! Il ouvrira peut-être les yeux à ceux qui rejettent l’appel papal à une fraternité fondée en Dieu :

► “ Quel est le vêtement de noces dont parle l’évangile ? Très certainement cette robe est une chose que possèdent ceux qui doivent participer au festin. Seraient-ce les sacrements ? Le baptême ? Mais certains reçoivent le baptême et n’arrivent pas jusqu’à Dieu… Peut-être ce que l’on reçoit à l’autel ? Mais en recevant le corps du Seigneur certains mangent et boivent leur propre condamnation (1 Corinthiens 11:29)… Qu’est-ce alors ? Le jeûne ? Des méchants jeûnent aussi… La fréquentation de l’église ? Des méchants vont à l’église comme les autres… Qu’est-ce donc que ce vêtement de noces ? L’apôtre Paul nous dit : « Les préceptes n’ont d’autre fin que la charité qui naît d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sans feinte » (1 Timothée 1:5). Le voilà, le vêtement de noces ! Il ne s’agit pas de n’importe quel amour, car souvent on voit des malhonnêtes en aimer d’autres, mais on ne voit pas chez eux cette charité-là qui est le vêtement de noces. « J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, dit l’apôtre Paul, s’il me manque l’amour je ne suis que de l’airain qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, connaître tous les mystères et toute la science, et avoir la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour je ne suis rien. » ” (Sermon 90)