M. Macron et le "séparatisme" : encore du bruit pour rien

Capture d'image télévisée Flot de commentaires depuis hier soir... Mais le discours présidentiel n'a guère apporté de nouveautés. Et comme d'habitude, les mesures d'application risquent de ne jamais voir le jour :

Les annonces de M. Macron sur le “séparatisme” ? Du Sarkozy en plus pompeux. Nommer un problème pour faire mine de le résoudre, puis noyer le poisson : confier la surveillance des inciviques à Mme Schiappa, qui est à la raison d’Etat ce que Mme Pompili est à l’écologie ; et confier le déclassement des imams-agitateurs étrangers au peu représentatif CFCM… où siègent des Frères musulmans, des amis de M. Erdogan et des proches du régime algérien. Autant dire qu’il ne se passera pas grand-chose.

Seul M. Mélenchon fait semblant de prendre l’affaire au tragique (il accuse M. Macron de vouloir faire la guerre à l’islam) : mais ce genre de propos achève d’aligner LFI sur Mme Obono1, ce qui ne portera pas chance au parti ! M. Quatennens devrait faire quelque chose.

Néanmoins ce non-événement déchaîne un flot de commentaires. Plusieurs journalistes2, par exemple, affirment qu’en se refusant à opposer “la laïcité“ et “les religions” M. Macron ferait une interprétation “libérale” des lois de 1905... Mais M. Macron et ses prédécesseurs prennent simplement ces lois telles qu'elles sont : un dispositif qui organise le modus vivendi dans l’espace public entre l’Etat (neutre) et les diverses confessions… que ce texte ne permet donc pas de renvoyer à l’espace privé, comme le voudraient certains.

Pour tordre le dispositif de 1905 dans un sens anti-religieux, il faudrait le modifier : ce qui ébranlerait un équilibre dont les catholiques, les protestants, les juifs, etc, ne se plaignaient pas.

Il faudrait plutôt amener les mosquées à se mettre en conformité en quittant le régime des associations “loi de 1901” pour passer sous le régime des associations cultuelles “loi de 1905”, comme les autres confessions présentes sur le territoire français. Ce serait logique et juste... Mais cela mettrait fin à une situation ne profitant qu’au culte musulman : le régime de 1901 lui permet en effet de recevoir des subventions publiques et d’être peu contrôlé quant à leur usage. Les responsables des mosquées sont donc très réticents à l’idée de changer de statut légal et d’être placés sur le même pied que les autres religions en France. Pour vaincre ces réticences, le gouvernement devrait montrer de l’autorité ; mais c'est ce dont il manque souvent3.

________

1. Dire ce que je pense de la ligne Obono ne fait pas de moi un ami de Valeurs actuelles.

2. Notamment Marie Piquemal, Bernadette Sauvaget et Lilian Alemagna dans Libération.

3. Sauf pour matraquer les Gilets jaunes de 2019...