Le symptôme Nicolas Bedos

Par leur refus des gestes-barrière, des Français se dérobent au civisme et au simple souci d’autrui. Mais pour les chrétiens, le devoir de charité réciproque s'applique à la prophylaxie ! Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Difficile de ne pas parler une fois de plus de l’effet de la pandémie de Covid sur nos vies quotidiennes. En l’absence de vaccin et même de traitement, notre seule défense se limite à la protection les uns envers les autres. C’est-à-dire le masque, les comportements-barrière, et le respect des mesures improvisées de semaine en semaine (selon l’évolution de la contagion) par le gouvernement et les autorités locales.

Respecter cela est une question de civisme. Et pour les chrétiens, une question de charité réciproque. Le B-A, BA ! On regrette donc, sans en être étonné, de constater que dans notre société possédée par l’ultra-individualisme (avec sa conséquence, l’oubli du christianisme), une partie de l’opinion se dérobe au civisme et au simple souci d’autrui.

Un pénible exemple est le tapage autour du message du metteur en scène Nicolas Bedos sur Instagram il y a quelques jours. Je cite ses propos : « Arrêtez tout : les masques, le confinement… Vivez à fond, tombez malades, allez au restaurant, engueulez les flicaillons, contredisez les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à en mourir…» Il ajoute: « En ce monde de pisse-froid et de donneurs de leçons, ce message sera couvert d’affronts, mais peu m’importe ! Vivons à fond, embrassons-nous, ayons de la fièvre, crevons, la vie est une parenthèse trop courte pour la vivre à reculons…»

Le ministre Olivier Véran lui a répondu devant les sénateurs, je le cite : « Dire “vivre quitte à en mourir”, c’est un effet de tribune ou peut-être un exutoire personnel… Je pourrais comprendre sa réflexion si elle emportait des conséquences sur sa seule santé à lui. Mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres… Une société qui déciderait de faire l’impasse sur ses vieux, ses fragiles, ses précaires et sur des morts évitables, ce n’est pas la société dans laquelle j’ai envie d’éduquer mes enfants.»

Olivier Véran a raison au moins sur ce point. Il a même deux fois raison. Une première fois en disant que la diatribe de Nicolas Bedos reflète la mentalité d’une partie importante de la société d’aujourd’hui : celle qui ne veut plus rien voir d’autre que les pulsions individuelles. C’est le résultat de cinquante ans de règne absolu du consumérisme au nom de la croissance économique ; et le paradoxe est que ça se retourne maintenant contre l’économie, victime du Covid...

Mais le médecin Véran a raison aussi quand il voit dans la diatribe de Bedos « un exutoire personnel ». L’excès même de cette diatribe ressemble à un propos de dépressif : un peu comme Frédéric Nietzsche, lui-même malade, quand il couvrait de sarcasmes philosophiques la mentalité de malade… Tenons compte de cette hypothèse et incluons Nicolas Bedos dans la bienveillance qu’il faut avoir envers beaucoup, beaucoup de gens aujourd’hui. >>



ps – Il est mauvais de nier l'évidence sanitaire au nom de considérations pseudo-métaphysiques. Ou de la griller au barbecue des surchauffes mentales complotistes... Deux et deux font quatre et non cinq : une pandémie mortelle doit être combattue, et le port du masque sert à protéger autrui de ma contagion éventuelle. Penser aux autres, au lieu de prendre des postures !