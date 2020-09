Pourquoi des Français parlent-ils américain aux Français ?

La pub s’adresse en globish au public français. Les associations aussi. Et les initiatives catholiques de pastorale diocésaine ! Le bulldozer de l'idéologie transatlantique est passé par là :



https://prod.radiopresence.com/IMG/mp3/23092020_chroeco_airtemps.mp3

Bonjour à tous. Vous avez remarqué ? La publicité commerciale française s’adresse de plus en plus souvent à vous, à tout le public français, en langue anglaise. Ou plutôt en idiome américain. Par exemple Citroën : sa dernière affiche nous dit que ses voitures sont INSPIRED BY YOU. Autres exemples : FRENCH DAYS, SMARTPHONES À SHOPPER (shopper écrit s-h-o-p : shop). Ou KIDS AROUND ! ONE NATION, LA RENTRÉE À PRIX OUTLET… Ou CHAUSSURES JD, UNDISPUTED… Les crèmes glacées lyonnaises de la marque WHAT THE FRENCH (complaisance sur la grossièreté US what the fuck) s’appellent CUBA LOVER ou DO YOU DO… En 2019 les cahiers Clairefontaine nous disent : SEPTEMBER IS COMING ; en 2018 Princesse Tamtam nous disait WINTER IS COMING… Une autre marque nous annonçait une INCREDIBLE RENTRÉE…

Et comme la publicité commerciale donne aujourd’hui le ton à tout le reste, ça influence aussi les associations franco-françaises. Le féminisme, par exemple… En juillet dernier, Me Too (déjà un nom américain) est lancé à Bastia et Ajaccio par des jeunes femmes corses. Elles l’intitulent : I WAS CORSICA ! De la part d’une île aussi attachée à sa langue et à toute sa culture, c’est un symptôme révélateur.

Et hélas, le monde catholique français n’échappe pas à la contagion. Au contraire : il s’y précipite, comme s’il fallait parler américain aux Français pour être pris au sérieux. Un diocèse au nord de la Loire lance une initiative pour faire connaître aux gens la vie quotidienne des prêtres. Bravo, mais pourquoi cette initiative est-elle intitulée PRIEST EXPERIENCE ? Pourquoi la St Vincent de Paul intitule-t-elle une campagne caritative INNOVATE ? Pourquoi un réseau spirituel se nomme-t-il LIGHTS IN THE DARK ? Un autre, LIGHT MY PRAYER ? Pourquoi la paroisse du coin appelle-t-elle ses soirées conviviales CHURCH PARTY ? Pourquoi une proposition 2019 de vacances spirituelles s’appelle-t-elle MISSION TO PARADISE ? En 2018, une autre s’appelait HOLY BEACH... Pourquoi des diocèses intitulent-il la tournée paroissiale de l’évêque BISHOP TOUR ? Pourquoi un lycée catholique nomme-t-il un forum LIFE IS TODAY ?

Oui, pourquoi parler américain aux Français, comme si la langue française était devenue ringarde aux yeux des Français eux-mêmes ?

C’est l’opposé de l’enracinement et de l’inculturation recommandées par Vatican II et par Laudato Si. Et c’est une étrange défaite devant le bulldozer de la mondialisation libérale, dont les papes nous ont pourtant dit quoi penser… Réfléchissons-y. >>