Discours aux communautés LS : le pape François réaffirme la dimension spirituelle chrétienne de l'écologie

Après saint Jean-Paul II et Benoît XVI, François insiste à nouveau sur le lien profond entre l'engagement écologique et notre relation personnelle au Christ. Un Angelus romain qui contredit les sottises écolophobes en vogue à Paris dans le microcosme "politique" et les salles de rédaction ! Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< On entend ces jours-ci dire beaucoup de mal de l’écologie et des écologistes, diabolisés comme s’ils étaient l’obstacle qui empêcherait notre système économique et politique de produire la prospérité. C’est très loin de la réalité. Bien sûr, certains politiciens sous label écolo disent sur la société des absurdités – qui n’ont d’ailleurs (remarquons-le) rien à voir avec de l’écologie... Mais les vrais écologistes sont seulement des gens de bon sens. Et l’écologie complète bénéficie à l’humain autant qu’au reste du vivant : c’est ce que le pape François a appelé "écologie intégrale".

L’écologie intégrale proposée à tous par l’Eglise est accessible à la simple raison. Mais l’éclairage chrétien lui donne sa dimension complète. Le pape l'a expliqué aux communautés Laudato Si’ dans son discours du 12 septembre ; il faut le lire in extenso (sur le site du Saint-Siège) pour bien comprendre que l’écologie intégrale n’est pas seulement une démarche de justice sociale et environnementale : elle est en profondeur un chemin d’évangélisation.

L’écologie intégrale, dit le pape, a deux mots-clés : « contemplation » et « compassion ». Deux mots à remettre en honneur alors que notre société est en proie au vertige de l’accélération, contraire de la contemplation ; et à l’égocentrisme, contraire de la compassion.



Contempler, c’est sentir le monde qui nous soutient, et comprendre que nous ne sommes pas insignifiants ni solitaires. C’est l’antidote à nos choix hâtifs et superficiels. C’est réaliser que chacun est important au regard de Dieu, et que chacun peut transformer en bonne réalité, voulue par le Créateur, une partie du monde pollué par la voracité humaine. Et le pape ajoute : « Ceux qui savent comment contempler ne restent pas les mains dans les poches, mais trouvent quelque chose de concret à faire. »

Car le second mot-clé est la "compassion", fruit de la contemplation. La compassion n’est pas seulement un sentiment : c’est créer des liens avec autrui. Devenir responsable d’autrui, comme le bon Samaritain de l'évangile. “Le monde a besoin de cette charité active et créative, de gens qui ne restent pas devant un écran à faire des commentaires, mais qui veulent se salir les mains pour arrêter la dégradation et restaurer la dignité", explique le pape.

Il ajoute que ça ne veut pas dire fuir le combat, au contraire ! La compassion est une lutte quotidienne contre le rejet et le gaspillage, elle exige du politique des décisions faisant que personne ne soit privé de sa terre, de son air, de son eau et de sa nourriture. Voilà un programme pour aujourd’hui : c’est une rébellion contre les vertiges de la société actuelle. Il faut y penser. >>