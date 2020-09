Trump et le vaccin, Macron et la 5 G...

De Washington à Paris, brutalités verbales, refus du débat de fond, calculs électoraux… et manipulations de l’esprit public :

Etats-Unis, 15 septembre – Distancé dans les sondages, M. Trump proclame que les Etats-Unis auront un vaccin anti-Covid “fin octobre” – donc avant le 3 novembre, date des élections. Sursaut indigné des spécialistes : en réalité la procédure des essais cliniques exclut toute homologation d’un vaccin avant la fin décembre au plus tôt ! Cependant, serrés de près par la Maison Blanche et les impôts, les grands laboratoires sont tentés de céder : Pfizer par exemple commence à promettre un résultat “avant fin octobre”... La diffusion prématurée d’un vaccin constituerait un risque sanitaire grave, mais la pression présidentielle pourrait être la plus forte. On sait par ailleurs qu’après ses affirmations brutales et incohérentes sur la pandémie, M. Trump exerce une ingérence non moins brutale auprès de la FDA (agence des médicaments) et des CDC (centres de lutte contre les maladies) : décisions absurdes dictées par la Maison Blanche1, scientifiques réduits au silence, consignes sanitaires retirées de force, études fondamentales censurées (dans le bulletin des CDC)… Selon l’un des responsables de ce bulletin, le Pr Schaffner, ces intrusions de la Maison Blanche sont “sans précédent de la part du pouvoir politique aux Etats-Unis”.

France, 14 septembre – Parlant devant des entrepreneurs du numérique, M. Macron tourne brutalement en ridicule les mises en garde de onze maires de grande ville à l’encontre de la 5G. À l’entendre, critiquer la 5G c’est vouloir “le modèle Amish”, c’est nous ramener au temps “des lampes à huile”, ce n’est pas digne “du pays des Lumières”, etc. Cette lourde charge est appuyée par les ministres et par LR. Chez LR, parti historiquement écolophobe, c’est M. Bellamy qui chante l’hymne à la 5G : il “ne comprend pas l’idée d’un moratoire”, et s’il veut bien admettre que “des questions” se posent, “ça n’enlève rien à la nécessité de continuer”. (On voit ce que vaut l’écologie LR 2) ! Au gouvernement, M. Le Maire déclare que toute critique de la 5G serait “un retour en arrière pour la France” : ce serait, assure-t-il, “une France fossilisée qui ne bouge pas, qui vous dit qu’il ne faut plus de sapin de Noël”, etc… Le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, se déclare prêt à un débat sur la 5G “mais pas si on agite des peurs”. Le message est grossier mais clair : le passage à la 5G est obligatoire pour tous ; ceux qui le critiquent sont des propagateurs de passéisme et d’irrationnel.

Or c’est loin d’être le cas. Les arguments des contestataires sont actuels et rationnels ; ce que le pouvoir leur reproche en réalité, c’est de s’opposer au système économique dominant et à l’engrenage commercial de masse opérant au nom du culte de "la Technologie" 3. Les questions qui se posent – et que M. Bellamy serait avisé de prendre au sérieux – sont tout à fait concrètes. Par exemple ces deux-ci : a) pourquoi forcer la population à passer à la 5G, qui ne sera réellement utile qu’aux grandes entreprises ? ; b) en nous forçant tous à acheter des smartphones compatibles avec la 5G, l’Etat n’est-il pas en pleine collusion avec des intérêts industriels privés ? Évidemment ces deux questions sentent le fagot… La première, parce qu’elle s’attaque au consumérisme de masse qui est le ressort du système global (et la cause du saccage planétaire). La seconde, parce qu’elle a un parfum d’anticapitalisme régalien propre à vous disqualifier dans les débats des chaînes-en-continu. Ne comptons pas sur le gentil M. Bellamy, et moins encore sur MM. O, Le Maire etc, pour y répondre sérieusement.

Comparer ce que font M. Trump et M. Macron n’est pas occulter leurs différences, qui sont réelles. Mais ils ont un point commun, dicté par la situation plus que par leurs intentions. Cette situation est celle du “politique” (ou de ce qui en tient lieu) dans le monde du capitalisme global dérégulé : perpétuellement débordés et pris au dépourvu, les dirigeants des Etats ne peuvent qu’accompagner les développements du système économique-financier : voire les aider par des bouffées d’autoritarisme, ainsi M. Macron avec sa 5G obligatoire. Devant les effets de chaos – sanitaire par exemple – induits par ce système, ils improvisent comme ils peuvent et tombent, là aussi, dans l’autoritarisme (ainsi M. Trump tyrannisant CDC et laboratoires) ; mais avec une efficacité faible ou nulle. Attendons la suite.

Un dernier mot : pour imposer la 5G, M. Macron est contraint de s’asseoir sur ses promesses à la Convention citoyenne sur le climat… qu’il avait lui-même intronisée en fanfare. Ça ressemble à du mépris ; ce n’est sans doute que du désarroi.

1. Mars 2020 : M. Trump force la FDA à prôner l’hydroxychloroquine, fausse piste à laquelle les hôpitaux US ont renoncé en juin sur avis des épîdémiologistes. Août 2020 : M. Trump force la FDA à autoriser la transfusion de plasma sanguin de personnes rétablies du Covid, décision désavouée ensuite…

2. Des amis m’affirment que “François-Xavier soutient ‘Limite’ depuis le début”. Que faut-il en déduire ?



3. Quand le mot “technologie” a-t-il évincé le mot “technique”, et pour quelles raisons ? C’est une étude à mener. Elle concerne autant le fonctionnement du système dominant que la dégradation de la langue française sous l’effet du globish et du technico-opérationnel.