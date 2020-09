'Libération' constate l'influence de 'Laudato Si'

Titre à la une ce matin et article de deux pages : "Écologie, les chrétiens premiers convertis". Le vieux mur entre écolos et cathos va-t-il tomber ? Quelles incompréhensions faut-il encore dissiper pour avancer ensemble ? Ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne, son + texte :

<< Quelque chose est en train de changer dans les esprits. De vieux murs de séparation sont en train de tomber. Pas du côté officiel, où l’on fait une campagne contre les écologistes caricaturés très faussement en « ennemis de la joie des autres », comme dit Mme Schiappa avec de vieux mots datant des années 1970… Non, un mur vient de tomber du côté le plus inattendu : entre la gauche genre Libération et les catholiques ! Ça, c’est nouveau. Ça, c’est intéressant. Dans ce journal, édition d’hier, deux pages entières expliquent que l’encyclique Laudato Si’ fait changer les choses :

– elle fait comprendre à des catholiques que leur foi est incompatible avec un système économique qui idolâtre l’argent et qui exténue ce que les catholiques appellent « la Création », et que les écolos appellent « la planète » ;

– en même temps, l’encyclique fait comprendre à des écologistes agnostiques que contrairement à ce qu’ils croyaient, la religion catholique ne peut pas enseigner le mépris de la matière… puisque c’est Dieu qui a créé la matière !

Et Libération constate qu’on se trompe en associant catholicisme et ultralibéralisme économique. Je me souviens d’avoir dîné en 2015 chez l’évêque de Grenoble avec Eric Piolle, le célèbre maire écolo de cette ville. Justement il déclare dans l’article de Libération, je le cite : « La spiritualité est l’adversaire le plus fort du capitalisme consumériste et financier qui attaque la question du sens pour ne penser qu’en termes de profit. Les communautés de croyance sont donc des espaces de contestation, puisqu’elles questionnent cela. L’objectif de mon engagement, c’est justement de réintroduire de la spiritualité dans la politique. » Fin de citation ! Et ça ouvre des horizons.

Il y a encore des incompréhensions ; c’est ce que souligne l’ex-sénateur Jacques Muller (écolo et catholique) quand il dit à Libération : « J’ai du mal à comprendre pourquoi les Verts, qui se battent contre les manipulations génétiques dans l’agriculture, ne considèrent pas que celles des embryons humains peuvent poser de graves problèmes ; la vie ne nous appartient pas. » Et José Bové est bien d’accord là-dessus avec Jacques Muller.

Mais justement : des débats aussi urgents que celui-là, c’est en faisant tomber les vieux murs de séparation qu’on peut les ouvrir… Alors qu’en doublant ces murs d’un réseau de barbelés et en ouvrant le feu (comme le font certains en ce moment), non seulement on empêche toute confrontation des points de vue, mais on enterre toute possibilité de témoignage chrétien – c’est-à-dire d’évangélisation. Attitude qu’aucun catholique ne saurait approuver ni encore moins adopter : ça tombe sous le sens, nous en sommes tous convaincus. >>

