Le Covid et les chrétiens

Faire face à la pandémie : occasion pour les chrétiens non pas de s'exempter de l'effort commun, mais d'y prendre simplement part... Et c'est la condition de base du témoignage de foi ! Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

https://radio-esperance.fr/antenne-principale/le-point-de...

<< Bonjour à tous. Alors c’est de nouveau l’alarme : le gouvernement se tourne vers des décisions qu’il dit "difficiles à prendre" ; et en effet, sur le plan de l’épidémie de Covid-19, en cette rentrée de septembre la France se retrouve deuxième pire pays d’Europe après l’Espagne.

La question est : pourquoi ? Pourquoi les malades recommencent-ils à affluer dans des hôpitaux ? Pourquoi les gens ont-ils l’air de s’étonner, alors qu’il n’est question partout que de cette épidémie depuis sept mois ? Tout le monde devrait savoir que ce coronavirus souvent mortel est subtil, changeant, multiforme ; qu’il ne ressemble pas aux autres virus ; et que, contrairement à ce que prétendaient les démagogues, cette maladie-là ne pouvait pas être soignée avec des médicaments courants qui existaient déjà. Et tout le monde devait savoir que le vaccin n’est pas pour demain. Tout le monde devrait savoir de quoi il retourne, de quoi chacun est menacé. Et que chacun est responsable non seulement de sa propre santé, mais de la santé des autres.

Or dès la fin du printemps, on a vu une explosion de défoulement individualiste : comme si l’épidémie avait cessé, des foules se sont comportées sans plus tenir le moindre compte des avertissements médicaux et des précautions à prendre. Pire encore : sur les réseaux sociaux, on a vu déferler une campagne ahurissante prétendant que l’épidémie n’existait pas, que c’était un mensonge fabriqué par on ne sait qui, dans on ne sait quelle intention.

Et il y a eu de multiples versions de cette campagne. La plus perverse fut la version religieuse : pendant les mois d’interdiction des rassemblements, certains ont répandu l’idée que les mesures sanitaires officielles concernant aussi les messes du dimanche étaient une persécution. Et que les paroisses en étaient complices puisqu’elles suivaient les consignes des autorités médicales. Etc. De fil en aiguille, on essayait de relancer le vieux mensonge schismatique des années 1980 selon laquelle l’Eglise, pape en tête, mettrait la religion en péril pour complaire aux puissances de ce monde…

Et bien sûr, c’est le contraire ! L’Eglise, pape en tête, sait que le témoignage des chrétiens dans la société suppose (aujourd’hui comme toujours) que les chrétiens partagent le sort commun, sans réclamer aucun privilège. Surtout quand il s’agit de respecter la santé d’autrui en cas d’épidémie mortifère ! Et nous sommes dans cette situation. Le devoir des chrétiens est de donner l’exemple de la solidarité et du respect de l’autre : pas de raconter des balivernes pour échapper à la solidarité et ne plus considérer l’autre, sous prétexte de servir Dieu seul. Nous le savons tous puisque c’est dans l’Evangile : c’est parce qu’on sert Dieu qu’on doit servir le prochain. >>