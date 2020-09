Le culte du “clash” à la télé : ne soyons pas dupes

Ces battles criardes montrent-elles une "zemmourisation des esprits" ? Elles signalent plutôt un nouveau stade de l'emprise de la média-machine sur la vie publique :

LeMonde.fr (11/09) : « La politique à l’ère du clash permanent sur les plateaux télé ». Accroche : « Sur les chaînes d’info où se tiennent des joutes incessantes, la tendance est à la “foxisation” de l’information politique télévisuelle, du nom de la chaîne américaine ultraconservatrice Fox News ». Extraits : « Invectives permanentes, bandeaux outranciers […] Qu’arrive-t-il aux chaînes d’infos en continu françaises ? S’il y a sept ans se répandait la “BFMisation de la politique” (immédiateté et absence de hiérarchisation), la tendance est aujourd’hui à la “foxisation” de l’information politique télévisuelle, du nom de la chaîne américaine ultraconservatrice Fox News. Comme si l’on était passé du flux au clash… » – « Cette “foxisation” de la vie politique et médiatique est un phénomène autosuffisant : la parole de droite dure et d’extrême droite est de plus en plus présente et assumée. Les opposants viennent donc la combattre. Réaction qui finit par nourrir elle-même la polémique. C’est sans fin… » – « Sur ces chaînes, c’est l’émotion qui prend le dessus. Et revenir à la raison n’est pas simple… » Etc.

Phénomène purement médiatique, l’invasion du clash permanent est un symptôme. Le Monde le réduit à une montée de l’ultra-droite, quitte à commettre une double erreur : a) y voir le succès d’un “gramscisme de droite” qu’aurait inventé le Grece dans les années 1980, ce qui est pour le moins inexact 1 ; b) ne pas y voir le développement pur et simple de la médiacratie, c’est-à-dire l’empire de la machine sur le politique et sur les émotions de masse.

La machine médiatique a deux moteurs :

– l’expansion constante de la technique, qui modifie la façon de traiter les “contenus” : d’où le concassage de “l’actu” par la prétendue “info en continu” (“immédiateté et absence de hiérarchisation”) ;

– le renversement perpétuel des “tabous” pour mettre en exploitation toujours plus de segments de marché. Absolument tout doit pouvoir être commercialisé : pour “élargir l’audience”, on n’hésitera pas à stariser ceux que l’on diabolisait auparavant. Il ne s’agit pas de leur donner raison mais d’organiser le clash permanent qui fera de l’audimat, et qui aboutit en permanence à empêcher les analyses sérieuses en leur substituant des clameurs : le plus souvent autour d’un mot (“ensauvagement” ces jours-ci) – sans chercher à savoir ce que ce mot voulait dire.

On mesure ainsi la naïveté du public de la droite-de-droite, tout content d’entendre ces clameurs et persuadé que “nos idées reviennent”...

__________

1. Cet abracadabra (le “gramscisme de droite”) est une absurdité pour deux raisons :

► La pensée stratégique d'Antonio Gramsci (1891-1937) voyait dans une “conquête du pouvoir culturel” l’arme de la lutte des classes et d’une offensive globale contre le capitalisme : vision sociale – et sociologique – intransposable à droite par définition.

► Avec leur égérie Marion Maréchal et en survivance de l’époque LMPT-Sens Commun, les jeunes messieurs et demoiselles qui invoquent encore le “gramscisme de droite” sont libéraux en économie, conservateurs en “valeurs”, et trumpolâtres c’est-à-dire américanisés. Donc triplement à l’opposé des thèses du Grece des années 1980 – qui scandalisaient d’ailleurs les parents des jeunes gens en question, tant elles leur semblaient “subversives” ! On mesure ainsi l’inanité des mots “gramscisme de droite” répétés en boucle comme une formule magique : pseudo-pensée à l’usage d’un milieu sans pensée, où naturellement personne n'a jamais lu une ligne de Gramsci.