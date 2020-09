" 52 semaines avec Laudato Si' "

Pour une vraie transition écologique, chacun peut agir dans sa vie quotidienne. C’est ce que nous explique un merveilleux petit manuel pratique qui vient de paraître aux éditions Emmanuel : ses auteurs, Mahaut Herrmann et son mari Johannes, sont deux écologues de terrain... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse) :



<< Je suis heureux de vous retrouver, en cette rentrée qui nous apporte tant de sujets de réflexion. Par exemple : avons-nous entendu le pape François nous exhorter à passer à l’action ? “J’invite toutes les personnes de bonne volonté à prendre soin de notre maison commune la Terre et de nos frères et sœurs les plus fragiles”, disait-il déjà au printemps dernier pour le 5e anniversaire de son encyclique historique Laudato Si.

Il y a moins de trois mois, on disait partout que demain "ne serait pas comme hier" et qu’il fallait "changer le système économique"… Trois mois plus tard, malgré le tapage officiel autour de la santé de la planète, les décisions prises semblent au contraire revenir en arrière : on ré-autorise les insecticides qui tuent les abeilles, on ré-autorise la mine d’or qui va éventrer l’Amazonie en Guyane française, on renvoie les réformes vertes à un avenir incertain, on ne subventionne que les industries pollueuses, etc. Ce bond en arrière prend prétexte de l’urgence économique, alors qu’elle pourrait inspirer des solutions plus constructives.

Alors que faire ? Ne pas imaginer que nous sommes réduits à l’impuissance. Pour “prendre soin de notre maison commune la terre et de nos frères et sœurs les plus faibles”, comme dit le pape, chacun peut agir dans sa vie quotidienne. C’est ce que nous explique un merveilleux petit manuel pratique qui vient de paraître aux éditions Emmanuel. Il s’intitule Comprendre et vivre l’écologie, et ses auteurs, Mahaut Herrmann et son mari Johannes, spécialistes des oiseaux [photo], sont deux écologues de terrain. Pas des idéologues ! Placé sous le patronage du pape, leur livre de vie comporte sept chapitres : 1. Affrontons la réalité, 2. Une humanité souffrante, 3. Que faire : fausses réponses et bonnes réponses, 4. Le cœur de l’écologie intégrale : la relation aux autres créatures, 5. Changement de paradigme et conversion, 6. De l’individuel au collectif, l’indispensable dimension politique, 7. Agir ici et maintenant. Dans chaque chapitre : un extrait de Laudato Si’, un éclairage d’actualité, une méditation, et une piste pour l’action concrète immédiate. C’est à lire sans attendre, crayon à la main ! Je redonne le titre : Comprendre et vivre l’écologie,

En novembre, à Assise, deux mille jeunes économistes et entrepreneurs chrétiens vont chercher des pistes afin, disent-ils, “d'établir un pacte pour changer l'économie actuelle", "donner une âme à l'économie de demain”, et cesser de sacrifier la Terre à un système économique dont la croissance financière est loin de profiter à tous. Ça aussi, c’est du concret ! Alors tous à l’œuvre... >>



