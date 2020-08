Mgr Hippolyte Simon, RIP

« Notre frère Hippolyte Simon est mort après une maladie qui l'avait contraint en 2016 à renoncer à sa charge d'archevêque de Clermont. Il s'était retiré à Caen, où il avait été supérieur du Séminaire interdiocésain. Mgr Simon avait été vice-président de la Conférence des évêques de 2007 à 2013 auprès du cardinal Vingt-Trois. Il avait aussi représenté la CEF auprès de la COMECE. Sa vaste culture politique lui a permis d'intervenir souvent sur le rapport entre l'Église catholique et les religions en général et l'État, notamment dans le contexte particulier de la séparation telle qu'elle existe en France. Par l'ampleur du champ historique qu'il connaissait et par la précision de son analyse des concepts employés, il savait repérer les confusions, signaler les glissements, alerter quant aux tentations récurrentes de la part de l'État de transformer les religions en agents de la cohésion nationale. Mgr Simon savait aussi regarder les évolutions sociales à l'échelle de l'Europe entière ; il appelait à ce que l'Union européenne ne soit pas qu'un objet politique plus ou moins supporté par les citoyens et puisse devenir un espace culturel partagé par tous les citoyens. Sa foi dans le Christ et son œuvre de salut éclairait sa raison, lucide quant aux dérives possibles des sociétés humaines et déterminée quant à l'espérance qui devrait habiter nos perspectives. Il a été, tant que ses forces le lui ont permis, un "excitateur" de la réflexion de l'assemblée des évêques, un esprit fraternel aussi, soucieux de comprendre les idées ou les réticences des uns et des autres. Il avait su reconnaître que la maladie ne lui laissait pas les forces nécessaires pour conduire le diocèse de Clermont et présider la province ecclésiastique. À Caen, il a apporté sa contribution à la vie pastorale et culturelle, toujours prêt à intervenir ; il a continué à réfléchir et à proposer les fruits de sa réflexion comme l'atteste son dernier livre : "Vers une France païenne ?". Avec les évêques de France, je rends grâce à Dieu pour le ministère de Mgr Hippolyte Simon et pour sa personne. J’ai personnellement beaucoup de gratitude pour son attitude toujours encourageante : il savait, après une discussion, apporter des éléments nouveaux à la réflexion, en laissant une grande liberté à la pensée et à la décision. Que Dieu lui donne la récompense promise aux bons serviteurs. » Mgr Éric de Moulins-Beaufort

archevêque de Reims

président de la CEF