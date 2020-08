“Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela...”

Ce passage essentiel de l’évangile selon Mathieu (16:13-20) demande la lecture précise qu’indiquent le pape et Louis Bouyer :

► À Jésus qui questionne ses disciples sur ce qu’on dit de lui, Pierre répond spontanément : “Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant !”. Dans la bouche du pêcheur de Galilée, ce mot (“Christ”) est-il anachronique ? C’est ce que soutiennent depuis cent ans les lectures révisionnistes : elles veulent voir dans l’application à Jésus du titre de “Christos”, ou “Christus”, une invention de théologiens helléno-romains du IIe siècle… Mais cette idée (devenue courante depuis les années 1970) n’est pas conforme à la réalité historique ! Dans sa rétroversion de Matthieu du grec à l’hébreu puis au français, le penseur israélien André Chouraqui traduit le verset ainsi : “Tu es le messie Bèn Élohîm, le fils de l’Élohîm de la vie”. Déclaration parfaitement plausible dans le bouillonnement spirituel des judaïsmes du début du Ier siècle, comme le souligne Louis Bouyer… A moment où Jésus est apparu, le mot hébreu mashia’h, araméen messi’ha (“Oint”), désignait “la figure par excellence où se concrétisaient les attentes populaires en Israël”. Mais, sauf dans le judaïsme essénien, les attentes les plus répandues “s’étaient alourdies en représentation d’un roi terrestre qui assurerait la revanche politique du peuple opprimé par une domination étrangère”. D’où le rejet de ces interprétations par Jésus, et le soin qu’il met à ne pas s’y prêter. S’il accueille la profession de foi de Pierre, c’est dans la mesure où son inspiration n’est pas politique mais eschatologique, ouverte au “règne surnaturel du fils de l’homme” couplé avec “l’humiliation suprême du Serviteur”. “C’est dans ce sens que la première prédication chrétienne proclamera que Jésus a été fait Seigneur et Christ dans sa résurrection par le Père, ayant été crucifié par les hommes…” Lancée à l’aube palestinienne du christianisme, exprimée d’abord selon des catégories spirituelles juives, cette proclamation initiale sera le fait de juifs et non de “Grecs” (Actes 2:36 et lettre aux Hébreux). Cela sous la motion de l’Esprit : “Ce ne sont pas la chair et le sang (les pulsions humaines séculières) qui t’ont révélé cela.”

► Le même passage de Matthieu contient la phrase fondatrice : “Tu es Pierre”, qui inclut le fameux pouvoir des “clefs du royaume des cieux”. Elle ne justifie en aucun cas un rêve politico-sociétal théocratique, même si ce rêve a sévi naguère ! (et subsiste encore dans un micromilieu : “la chrétienté nous sauvera”, prétendait de façon hétérodoxe un pèlerinage de Chartres). D'autre part, le “pouvoir” confié par le Christ à Pierre et ses successeurs fonde – au moins en principe – un vivre-ensemble catholique très particulier. Pour la communion de foi, Pierre est par la volonté du Christ“la pierre fondamentale de la piété des Eglises” (saint Augustin) : le rocher sur lequel s’édifie la communauté. L'autorité spirituelle dans l’Eglise ne saurait donc procéder de la démocratie, régime dans lequel le suffrage universel est seule source de tout. Mais dans d’autres domaines dérivés du précédent, comme la participation des laïcs, la place des femmes, la décentralisation, le discernement communautaire ou les synodes diocésains, l’Eglise souhaite réduire le “cléricalisme” vertical au profit de l’écoute et du dialogue. Il s'agit d'aider l’unité à devenir “multiforme”, selon l’expression du pape François dans son discours de clôture du synode sur l’Amazonie. On mesurera cela en 2022 au prochain synode des évêques à Rome, qui aura précisément pour thème : “Pour une Eglise synodale – Communion, participation et mission”. Dixit François : “Le grand défi de conversion pastorale qui s’ensuit pour la vie de l’Église aujourd’hui est d’intensifier la collaboration mutuelle de tous dans le témoignage évangélisateur à partir des dons et des rôles de chacun, sans cléricaliser les laïcs ni séculariser les clercs, et en évitant dans tous les cas la tentation d’un cléricalisme excessif qui maintient les fidèles laïques en marge des décisions.”