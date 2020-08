Vigano deux ans après : gênant pour ses ex-supporters...

Carlo Maria Vigano : l'ex-marionnette devenue compromettante. Deuxième anniversaire du coup Vigano, l’ex-nonce aux USA (créature des trumpistes du Napa Institute) qui exigeait la démission du pape en le calomniant... Aujourd’hui Vigano achève son parcours dans le complotisme et le rejet intégriste de Vatican II :

Souvenez-vous ! Rédigé par un journaliste mais signé d’un ex-nonce, puis lancé à grand fracas en août 2018, le pamphlet était commandité par le réseau Napa Institute des milliardaires trumpistes1. Les grands journaux ne tardèrent pas à s’en apercevoir et à démasquer les promoteurs de l’opération. Les seuls à tomber dans le panneau furent paradoxalement des médias catholiques français : à la remorque d’une bourgeoisie peu amie du “pape rouge”, ils s’empressèrent de croire l’ex-nonce désinformateur… avant de s’en mordre les doigts.

Son coup médiatique ayant fini en flop2 (mais ayant grillé le groupe des évêques financés par le Napa Institute3), Vigano plongea dans l’ombre pendant un an. Puis il réapparut mais sous son vrai visage, celui : a) d’un ultra-droitiste, membre du comité pour la réélection de M. Trump ; b) d’un adepte des théories du complot, dont celle qui consiste à nier le Covid-19 ; c) d’un intégriste de fraîche date, exhumant en 2020 les vieilles polémiques contre Vatican II… après avoir fait carrière dans l’Eglise postconciliaire.

Ce dernier point donne un malaise même aux ultraconservateurs qui soutenaient Vigano contre le pape en 2018. Ainsi le journaliste Sandro Magister : jusqu’ici oracle de nos sites anti-François, il juge le moment venu de laisser tomber l’ex-nonce devenu gênant. “Si le rejet du concile Vatican II par Vigano n’est pas un acte schismatique, cela s’en approche, constatait Magister en juillet dernier. Quel évêque ou cardinal le suivra ? Sans doute aucun...” (Sauf l’évêque auxiliaire des steppes kazakh : Mgr Schneider, héritier de feu Mgr Lefebvre par l'absence de lucidité). En revanche, même un schisme aussi grossier peut entraîner des laïques. Aux USA, base mondiale de l’agitation anti-François, le schisme puiserait parmi le public de LifeSiteNews et de sa maison-mère, la télévision catho-Trump EWTN avec ses duettistes Royal & Arroyo. Mais en France, peut-être que même nos “On-ne-lâche-rien” lâcheront Vigano et Schneider, renâclant à sauter le pas quoiqu’ayant fait le parcours au galop jusque là4. Souhaitons-le ! Nul ne veut la mort du pécheur, “mais qu’il se convertisse et qu’il vive.”

__________



1. Et soutenu aux USA par le réseau de médias catho-trumpiste EWTN. Cf notre enquête à l’époque (et en 2019 le livre de Nicolas Senèze). Taper ici « Vigano » et/ou « Senèze » dans la fenêtre RECHERCHER.

2. Comme le pape l’avait laissé prévoir aux journalistes dans l’avion du retour d’Irlande... («Je pense que cette déclaration [le pamphlet Vigano] parle d’elle-même, et vous avez assez de compétence journalistique pour en tirer les conclusions. »)

3. Evêques qui avaient docilement publié des communiqués certifiant la vertu de Mgr Vigano (mais ne disant pas un mot en défense du pape, haï des milieux d’affaires américains). « Il y avait du schisme dans l’air », rappelle Michael S. Winters dans le National Catholic Reporter.

4. Amusez-vous (si l’on peut dire) à compter tout le bien de Mgr Schneider qu’ont dit jusqu’ici les sites parisiens de l’On-ne-lâche-rien…

Les trumpistes anti-pape qui "font le show" de la (tellement pieuse) télévision EWTN. De gauche à droite : Robert Royal, Raymond Arroyo, Gerald Murray

"In Trump we trust"