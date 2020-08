Un message de Beyrouth en ruines

D’une amie, ce témoignage direct :

<< 11 août – Je suis au milieu de ce désastre, indemne grâce à Dieu. Je me trouvais au Liban depuis plusieurs mois pour accompagner une amie très chère, Jocelyne Khoueiry (Le Cèdre et la Croix ; Jocelyne Khoueiry l'indomptable) qui se battait depuis un an et demi contre la maladie. Nous avons eu à peine le temps de l'enterrer que le drame a frappé Beyrouth emportant, entre autres, un de ses anciens compagnons d'armes, l'un des meilleurs d'entre eux, honnête, courageux, généreux...

Difficile d'y voir clair : plusieurs théories sont avancées et l'on ne connaîtra peut-être jamais la vérité. L'armée et la Sûreté générale n'ont pour l'instant aucune certitude.

La situation était déjà catastrophique mais là, nous n'avons plus de mots. Au milieu des drames humains (des témoignages émouvants nous parviennent chaque jour), la solidarité s'organise.

D'un point de vue politique, certains craignent un nouveau conflit car il faudrait peu de choses pour mettre le feu aux poudres (sans vouloir faire de mauvais jeu de mots). D'autres considèrent qu'avec la mobilisation de la communauté internationale, le Liban a une dernière chance d'entreprendre les réformes nécessaires. Le fera-t-il ? Est-il en mesure de le faire ? Là est toute la question. Une chose est sûre : la population est en colère.

La visite d'Emmanuel Macron a été plutôt bien accueillie par les Libanais toujours très accueillants avec les dirigeants français, même si certains se demandent ce que "cache" vraiment ce déplacement.

Les paroles les plus justes sont celles du pape François : brèves et incisives comme toujours, notamment lors de l'Angelus...

Désolée de ne pas vous donner d'informations plus précises mais il faut être prudent comme toujours avec cette région du monde où les rumeurs les plus folles circulent si aisément. >>