Environnement : les prochains escamotages officiels

Dans le domaine (pourtant vital) du climat, de la biodiversité et des pesticides, tout se passe comme si le groupe Macron tenait l'écologie pour un spectacle, destiné à des gens qui se contenteraient de phrases et n’attendraient pas d’actes... D’où ces annonces officielles vouées à ne pas se traduire dans les faits :

Une annonce indexée sur l’air du temps ; puis un report de l’échéance ; puis un abandon de la mesure au nom d’une “urgence” : c’est la technique de M. Macron. L’Elysée et Matignon nous en avaient donné un exemple à propos des pesticides, avec la promesse pompeuse (puis sabordée) d’éliminer le glyphosate. Voici deux autres exemples dont le processus se met en place :

► L’avortement programmé de l’interdiction des terrasses chauffées... Réclamée par la Convention citoyenne sur le climat, cette mesure mettrait fin à deux pollutions :

a) une pollution de l’atmosphère, sachant qu’une terrasse équipée de cinq braseros “émet autant de CO 2 au cours d’un hiver qu’une voiture qui ferait trois fois le tour du monde” selon Barbara Pompili (Le Courrier Picard 2/08 : “c’est une aberration de chauffer l’air extérieur”, indiquait la ministre en invoquant le bon sens) ;

b) une pollution du vivre-ensemble, les terrasses chauffées aggravant avec leur clientèle (clameurs nocturnes, musique etc) le sans-gêne sonore contemporain.

Après l’effet d’annonce, la technique habituelle se met en place. Mme Pompili n’avait pas fixé de date précise à sa mesure. Puis ses porte-parole installent le rideau de fumée : “Est-ce que ce sera au printemps 2021 ou en septembre 2021, on ne sait pas encore…” Derrière la fumée on prévoit l’abandon : “Nous sommes en train de finaliser la mise en oeuvre de cette mesure avec les professionnels du secteur…” Ces professionnels – cafetiers et restaurateurs – étant en guerre contre ladite mesure (avec chantage sur la crise économique), la “mise en œuvre” sera renvoyée aux calendes grecques. Cette interdiction étant réclamée par les climatologues depuis des années, on aurait largement eu le temps de préparer leur interdiction et d’amener les cafetiers et restaurateurs à l’accepter ; ne pas s’en être soucié montre que l’on n’envisageait pas de passer à l’acte.

C’est ainsi que le groupe Macron sauve en paroles le climat, et en actes le business.

► Le bulldozer Schraen contre une interdiction de la chasse à la glu... D’abord claironnée elle aussi par Mme Pompili, l’éventualité de cette autre mesure soulève le courroux de la Fédération nationale des chasseurs présidée par un ami personnel de M. Macron : le singulier Willy Schraen [photo]. Ce lobby manifestera le 8 août devant le fort de Brégançon où séjournent les Macron. La chasse à la glu n’est pourtant qu’une infamie consistant à piéger en vrac les oiseaux dans de la colle ! Procédé zoologiquement nuisible puisque non-sélectif, cette tradition1 est aujourd’hui le monopole de la France ; ce qui révolte depuis longtemps les ornithologues. Ainsi la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a montré “grâce à des caméras cachées et plusieurs rapports vétérinaires les dommages irréversibles causés aux oiseaux capturés. De nombreux chasseurs refusent de déclarer leurs sites de piégeage, souvent situés sur des propriétés privées à l’abri des regards. En outre, d’autres activités illégales se développent autour de la chasse à la glu. Un des principaux vendeurs de glu a ainsi été condamné en 2015 pour détention d’espèces protégées comme le gros-bec casse-noyaux et le bouvreuil pivoine. Un important trafic de grives entre la France et l’Italie a également été découvert”. 2

Mais on sait le lien qui unit le lobby des chasseurs à M. Macron depuis 2013, et l’on devine que la chasse à la glu ne sera pas interdite.

► Conclusion provisoire : nos gouvernements pratiquent la discrimination permanente entre ceux que l’on peut abreuver de paroles (les défenseurs de l’environnement) et ceux que l’on doit satisfaire concrètement (les groupes d’intérêts). M. Macron mène cette double opération en évitant de trop se trahir par des maladresses verbales, comme le fameux “l’écologie ça commence à bien faire” de Nicolas Sarkozy… D’où la technique de l’en-même-temps décrite plus haut : imposture révélatrice de ce que devient le politique à l’ère du marketing.

Comment susciter, dans le pays, le rapport de forces qui bloquerait cette technique ?

__________



1. La roue, le pal et l’estrapade étaient aussi des traditions.

2. À propos de la LPO : je parlerai ici très bientôt de l’excellent livre que publient deux de ses piliers, mes amis Mahaut et Johannes Herrmann : 'Comprendre et vivre l’écologie – 52 semaines avec Laudato Si’, préface de Cécile Renouard (éditions Emmanuel, 138 p.).