'Un rêve de pierre', de Philippe Abjean : l'histoire d'un nouveau haut-lieu populaire en terre bretonne

Ce livre vient de paraître aux éditions Salvator. Auteur : le philosophe finistérien Philippe Abjean, fondateur et président – jusqu'en janvier 2020 – du site de scutptures de la Vallée des Saints (Côtes-d'Armor), 400 000 visiteurs par an... et maintenant menacé de laïcisation commerciale :

Il est intéressant que le même éditeur (Salvator) publie, à dix jours d’intervalle, deux livres en consonance : d’abord Colombey, l’autre colline inspirée, de Philippe Le Guillou, dont parle notre dernière note ; ensuite Un rêve de pierre, du Tro Breiz à la Vallée des Saints, de Philippe Abjean. Pour compléter le signe, leurs deux auteurs sont deux Bretons du Finistère : Le Guillou est du Faou, Abjean de Saint-Pol-de-Léon. Le livre de Le Guillou voit rétrospectivement dans les horizons forestiers de Colombey le socle poétique et l’enracinement spirituel de Charles de Gaulle. Le livre d’Abjean, quant à lui, est le récit d’un effort vivant et réussi (donc menacé aujourd’hui par le business) pour faire refleurir la spiritualité chrétienne propre à la Bretagne.

Ériger en granit les statues-monuments de mille saints, piliers spirituels de la Bretagne, sur une colline proche de la petite ville de Carnoët (Côtes-d’Armor), avec la coopération de nombreuses autres communes : l’idée est venue au philosophe Philippe Abjean il y a vingt ans après avoir ressuscité le Tro Breiz : le pèlerinage populaire de sept jours reliant les sept évêchés historiques des sept saints fondateurs de la Bretagne (Ve-VIe siècles)1. Au carrefour de l’histoire, de l’hagiographie et de la mythologie, le projet de cette Vallée des Saints était un sanctuaire hors les murs : son rêve était d’ensemencer la “quête de sens et d’espoirs” des visiteurs par une découverte silencieuse de “la grande épopée des origines”. En effet, “comme tout grand site de pèlerinage”, ce site "aimante une foule qui y retrouve son âme, y respire un souffle sacré, y fait famille, y refait le plein – c’est-à-dire se ressource2”.

Se promener parmi les “statues muettes” de la Vallée des Saints, écrit Abjean, c’est “s’aventurer dans un univers chargé de mystères, dans une oasis de silence au moment où celui-ci, comme certaines espèces, est en voie d’extinction”. C’est donc se risquer “à contre-courant d’une société amnésique et bavarde : s’avancer dans un passé des temps mythiques”… Le mythe n’est pas le contraire de la réalité : partout et depuis l’aube des temps, il a été l’expression de communautés en chair et en os – parfaitement réelles.“Le récit créait une connivence à l’ombre des clochers et suscitait même des concurrences entre villages. Il exprimait à sa manière un système mental et social, une façon de grouper les faits, d’organiser l’expérience.” Le rassemblement de ces statues qui ressemblent à des menhirs,“exceptionnel dans son échelle et fondamentalement collectif dans sa démarche comme dans l’œuvre finale, est peut-être ce qui correspond le plus fortement à la mentalité bretonne”. D’où le succès : aujourd’hui, quatre cent mille personnes par an viennent contempler les géants de granit de la colline de Carnoët.

Mais avec le succès sont venues aussi, petit à petit (au contrepied de l’esprit d’Abjean et de ses premiers compagnons), les ambitions commerciales de certains partenaires. Abjean y fait à peine allusion dans son livre : cependant il faut savoir que le business fait pression pour disneyiser le site en le rebaptisant “Vallée des Géants”, en y ajoutant des statues autres que celles des saints bretons, en faisant payer l’entrée via le parking, etc. Le sanctuaire insolite va-t-il devenir parc d’attraction ? En janvier dernier, Abjean a démissionné de sa présidence pour créer un électrochoc. Qui l’emportera maintenant ? L’esprit des fondateurs, ou les calculs de commerciaux ?

L’enjeu est profond. Ce livre présente la Vallée des Saints sous l’angle du bien qu’elle fait aux esprits des visiteurs ; il peut aussi faire du bien au catholique français de 2020, parfois tourmenté par de faux problèmes.

► Par exemple la fausse opposition “de gauche” entre le spirituel et l’enraciné… Lancée dans les années 1970 par l’idéologie postmoderne3, reprise avec fièvre par les partisans d’un alignement du catholicisme sur cette idéologie, elle a présidé à l’éradication de la religiosité populaire dans nombre de paroisses – et sévissait encore çà et là lorsque Philippe Abjean a présenté au clergé son projet de Carnouët. Certains curés ont eu des réactions caractéristiques de l’idéologie postmoderne, pimentée par le cléricalisme (que le pape François allait condamner en 2018) : “De quoi vous mêlez-vous ? C’est quoi ce passéisme ? Vous voulez nous ramener en arrière ?” Aujourd’hui cette confusion entre la grâce et l’abstrait désincarné est écartée par le pape, ami de l’âme populaire. L’idée de la Vallée des Saints est donc en phase avec le Magistère catholique lui-même, n’en déplaise aux nostalgiques des seventies progressistes.

► Autre exemple d’une fausse opposition, celle-là “d’ultradroite” et que réfute silencieusement la Vallée des Saints : l’idée (étrangement rousseauiste pour des idéologues conservateurs) d’une incompatibilité entre la Bible et un instinct profond des “Européens” censé venir d’avant l’histoire. Les tenants de cette théorie n’ont jamais pu la populariser en France. En revanche, la Vallée des Saints a attiré les foules en étant haut-lieu à la fois de la mémoire celtique et du message des Écritures, spirituellement liés… “Rien de plus biblique qu’une vallée ! […] La liste est longue, dans l’Ancien Testament, des vallées d’Acor, de Hinnom, de Josaphat, de Savé, de Sittim, des Térébinthes, de Tséphara, des Visions”, écrit Abjean... Le 27 août 2016, venu avec l’ambassadrice d’Irlande inaugurer en plein vent la stature de saint Colomban, Mgr d’Ornellas, évêque de Rennes, dit dans son homélie de bénédiction : “La Bible parle de la vallée comme porte d’espérance (Osée 2:17). Ce lieu à Carnoët porte bien son nom !” Il souligne : “De Cracovie à Carnoët, l’Europe est une vallée des saints […] fils et filles d’une de ses nations !”

Abjean cite Jésus dans saint Luc (19:40) défendant ses disciples face aux pharisiens qui veulent leur imposer silence : “S’ils se taisent, les pierres crieront !”. Le cri muet des statues de saints de Carnoët, réunis en une sorte de “concile de pierre”, est un écho à l’Évangile qui se marie très bien avec les légendes du monde celte ancien. Le récit vibrant de Philippe Abjean me fait penser à ce passage d’un autre livre4, du théologien catholique Louis Bouyer, sur Brocéliande et les légendes du Graal : “Ce qui est la grande originalité de Tolkien5, c’est d’avoir su montrer que, non seulement le mythe, mais l’exercice même de la faculté mythopoétique, loin d’être dépassés et rendus comme désuets du fait de la révélation juive et chrétienne, en reçoivent, en plus de ce sens renouvelé, une stimulation toute neuve. Et c’est là, a-t-il montré lumineusement dans son livre ‘Tree and Leaf’, ce qui devait se manifester dans la littérature féerique des chrétiens : préparant, anticipant en quelque mesure cette transfiguration de toutes choses qui constitue l’objet même de l’espérance chrétienne. Encore ne le fera-t-elle pas en tentant stupidement de déraciner de la terre humaine cet espoir, de l’arracher à notre terroir originel, mais bien au contraire en l’y replongeant jusqu’à des profondeurs encore inconnues.”

Couronnée de succès populaire, la Vallée des Saints doit persévérer dans sa raison d’être – et mérite qu’on la défende face aux mercantiles, comme Jésus défendit ses disciples face aux pharisiens.

Philippe Abjean, Un rêve de pierre – Du Tro Breiz à la Vallée des Saints, Salvator

__________